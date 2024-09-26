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Ekonomi
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bazı oyuncak parçaları ithalatta gözetim uygulamasından muaf tutuldu

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bazı oyuncak parçaları ithalatta gözetim uygulamasından muaf tutuldu

11:1326/09/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ticaret Bakanlığı, oyuncak üretiminde kullanılan ses ve hareket ettirme mekanizmaları, elektronik kartlar ile işlem görmüş motor aksam ve parçalarının ithalatta gözetim uygulamasından muaf tutulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'deki firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak, ürettikleri ürünlerde dış alımın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla belirli ürünlere yönelik ithalatta gözetim uygulaması yürürlüğe konulabiliyor.


Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucu, oyuncak üretiminde kullanılan ses ve hareket ettirme mekanizmaları, şekilleri ne olursa olsun elektronik kartlar, işlem görmüş motor aksam ve parçalarının söz konusu gözetim uygulamasından muaf tutulmasına karar verildi.




#Gözetim Uygulaması
#Oyuncak
#Ticaret Bakanlığı

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