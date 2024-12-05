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Ticaret Bakanlığı'ndan 'fahiş fiyat' denetimi: Gramaj bilgisi vermeyenlere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'ndan 'fahiş fiyat' denetimi: Gramaj bilgisi vermeyenlere ceza yağdı

16:435/12/2024, Perşembe
DHA
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Denetimlerde, alış ve satış faturalarının yanı sıra ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi.
Denetimlerde, alış ve satış faturalarının yanı sıra ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmelerde haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Gramaj bilgisi vermeyen işletmelere idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yurt genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetim yaptı.


Ankara'nın Çankaya ilçesinde marketleri ziyaret eden ekipler, temel gıda maddelerinin geçmişe yönelik alış ve satış faturalarını inceledi. Denetimlerde, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi.

Denetimlerde haksız fiyat artışından şüphelenen ekipler, gerekli belgeleri Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor ve gerekli incelemenin ardından iş yerine idari para cezası uygulanıyor.


Gramaj bilgisi vermeyenlere ceza yağdı

Denetimler kapsamında ayrıca, döner, iskender ve hamburger ürünlerinin satışında, menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirilen işletmeler de kontrol edildi. Gramaj bilgisi vermeyen işletmelere idari para cezası uygulandı.

'Denetimlerimize yoğun şekilde devam ediyoruz'

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan,
"Yerel, ulusal zincir marketlerde özellikle temel gıda maddelerine yönelik haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerimize yoğun ve düzenli bir şekilde devam etmekteyiz. Döner, iskender, hamburger gibi ürünlerin satışının yapıldığı, kafeterya, restoran, lokantalarda fiyat listeleri ve pişmiş etin gramaj bilgisine ilişkin denetim yaptık. Hamburger için pişmiş köftenin gramaj bilgisine tarife ve fiyat listesinde ayırt edici özellik olarak yer verilip verilmediğinin denetimini gerçekleştirdik. Tarife ve fiyat listelerinde eksiklik olması durumunda tutanak tutarak idari ceza uyguluyoruz"
dedi.


#Ticaret Bakanlığı
#fahiş fiyat
#denetim

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