Ticaret Bakanlığı'ndan 'fahiş fiyat' denetimi: Gramaj bilgisi vermeyenlere ceza yağdı

"Yerel, ulusal zincir marketlerde özellikle temel gıda maddelerine yönelik haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerimize yoğun ve düzenli bir şekilde devam etmekteyiz. Döner, iskender, hamburger gibi ürünlerin satışının yapıldığı, kafeterya, restoran, lokantalarda fiyat listeleri ve pişmiş etin gramaj bilgisine ilişkin denetim yaptık. Hamburger için pişmiş köftenin gramaj bilgisine tarife ve fiyat listesinde ayırt edici özellik olarak yer verilip verilmediğinin denetimini gerçekleştirdik. Tarife ve fiyat listelerinde eksiklik olması durumunda tutanak tutarak idari ceza uyguluyoruz"