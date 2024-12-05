Ticaret Bakanlığı'ndan 'fahiş fiyat' denetimi: Gramaj bilgisi vermeyenlere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmelerde haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Gramaj bilgisi vermeyen işletmelere idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, yurt genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetim yaptı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde marketleri ziyaret eden ekipler, temel gıda maddelerinin geçmişe yönelik alış ve satış faturalarını inceledi. Denetimlerde, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi.
Denetimlerde haksız fiyat artışından şüphelenen ekipler, gerekli belgeleri Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor ve gerekli incelemenin ardından iş yerine idari para cezası uygulanıyor.
Gramaj bilgisi vermeyenlere ceza yağdı
Denetimler kapsamında ayrıca, döner, iskender ve hamburger ürünlerinin satışında, menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirilen işletmeler de kontrol edildi. Gramaj bilgisi vermeyen işletmelere idari para cezası uygulandı.