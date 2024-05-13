Ticarinin aslanı filoyu yeniledi

Peugeot, iddialı modellerinden oluşan hafif ticari araç ürün gamını yeniledi. Yenilenen tasarımları, yeni nesil akıllı donanımları ve sınıfının en iddialı kargo alanlarıyla yeni Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert Van ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. Tamamı yeni nesil dizel motorlardan oluşan yeni araçların fiyatları 913 bin 500 lira ile 1 milyon 650 bin 500 lira arasında değişiyor.

YERLİLERDEN SONRA EN ÇOK SATAN MARKA

Peugeot’nun 2023 yılını hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından üçüncü sırada tamamladığını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay ile hedefimizi gerçekleştirdik. Tamamen yenilenen ticari araç ürün gamımızla iddialı hedeflerimiz devam edecek. Geçtiğimiz seneyi 20 bin 83 adetlik hafif ticari araç satışı ile kapatmıştık. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedefliyoruz” diye konuştu.

Gülin Reyhanoğlu

PAZARDAN %4 PAY ALDI

Toplam pazarın yüzde 22’sini hafif ticari araçlar oluştururken bu oranın kendilerinde yüzde 26 olduğunun altını çizen Reyhanoğlu, “Bu oranı 2024’te de, yine pazarın üzerinde olacak şekilde korumayı hedefliyoruz. 2024 yılı ocak-nisan ayları arasında 20 bin 900 adetlik toplam satışa ulaştık, bunun 16 bin 757 adedi binek modellerimizden, 4 bin 143 adedi de hafif ticari modellerimizden geldi. 11 bin 86 adetlik satışımız ile Rifter modelimiz geçtiğimiz yıl toplam hafif ticari araç satışımızın yarısından fazlasını oluşturdu. Bu yıl da yeni Rifter ile satışlarımızın içerisindeki oranı daha da artırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

BÜYÜK HAFİF TİCARİYE OTOMATİK VİTES GELDİ

130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre BlueHDi motorla sunulan yeni Rifter’da 6 ileri manuel ve 8 ileri EAT8 otomatik şanzıman arasında seçim yapılabiliyor. Rifter’in fiyatı ise 1 milyon 200 bin lira ile 1 milyon 460 bin lira arasında değişiyor. Yeni Partner Van ise katlanabilir yolcu koltuğu sayesinde sunulan 4.4 metreküplük yükleme alanı imkanı sunuyor. Partner Van’ın uzun şaşi ve Comfort donanım seviyesiyle 913 bin 500 ile 988 bin 500 lira arasında fiyatı değişiyor. Yeni Expert Van ailesi de iki farklı motor seçeneğiyle 1 milyon 58 bin lira ile 1 milyon 173 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Peugeot’nun 180 ve 140 beygir gücündeki 2.2 litrelik verimli dizel motorunu kullanan Boxer Van ise otomatik vites seçeneğiyle geliyor. Yeni Peugeot Boxer Van Türkiye’de 1 milyon 270 bin liralık başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.







