Togg 2. elde değerini koruyor

Araç alırken en büyük faktörlerden biri olan satılırken değer kaybetmemesine dikkat edilmesi elektrikli araçlarda önemli bir sorun olarak Türkiye’de kendine yer buldu. Bu sorunu aşan en önemli model ise Togg T10X oldu. İnternette 500’e yakın ilanı bulunan Togg T10X’in sıfır fiyatına yakın bir fiyattan alıcı bulması kullanıcıların kafasındaki ‘Elektrikli aracımı satarken değerini kaybeder mi?’ sorusunu cevaplarken, alanları da memnun eti.

SIFIRI 1,8 MİLYON İKİNCİ ELİ 1,7 MİLYON

İnternette bulunan satılık Togg ilanlarında 450’ye yakın T10X V2 Uzun Menzil paket ortalama 1,7 milyon liradan alıcı buluyor. Aynı aracın sıfır kilometre fiyatı ise 1,8 milyonu geçiyor. Bu da Togg T10X2te değer kaybının olmadığına işaret ediyor. Yine 50’ye yakın T10X V1 Standart Menzil pakette ise ortalama fiyat 1,3 milyon lira olarak göze çarptı. Bu paketin sıfır kilometre fiyatı ise 1,4 milyon lirayı geçiyor.

24 BİN TOGG T10X TRAFİKTE

Şu anda Türkiye'de 24 bine yakın Togg T10X bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 20 bine yakın teslimat gerçekleştiren yerli ve milli marka bu yıla da doludizgin başlayarak 4 bini aşan teslimat gerçekleştirdi. İkinci el pazarda satılan Togg’lara bakıldığında ise yüzde 2 gibi bir oran olması kalan kullanıcılarının memnuniyet oranının ise yüzde 98’e denk geldiğine işaret ediyor.

12 AYA 800 BİN LİRA SIFIR FAİZLİ KREDİ

Togg’un geçtiğimiz ay başlattığı 350 bin lira 12 ay sıfır faizli kredi desteği BDDK2nın yerli ve milli araca uygun güncellemesiyle anlaşmalı bankalarca bu ay 800 bin liraya kadar çıakrtıldı. V2 Uzun Menzil T10X’lerde faydalanabilen cazip Togg kredisinde 1,8 milyon liralık aracın neredeyse yarısına ayda 66 bin 666 lira taksitle sahip olunabiliyor. Togg’a başvuru esnasında bu kampanyadan yararlanıldığı gibi anlaşmalı olan bankalardan da özel krediye ulaşılabiliyor. 60 bin lirlaık ön ödemeyle sipariş verilen Togg T10X 2 ay içinde teslim ediliyor.

TRUGO BAYRAMDA YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Togg bayramda yola çıkacak elektrikli araç kullanıcılarını da unutmadı. Togg’un bünyesinde olan Trugo bayram boyunca yüzde 50 indirimli kampanyasını duyurdu. Türkiye’de 81 ilde 600’ün üzerinde şark noktası bulunan Trugo’da hızlı şarjın birim fiyatı 7,99 liradan 3,99’a düşecek. Yavaş şarjın birim fiyatı ise birim fiyatı 5,99 liradan 2,99 liraya düşecek. İndirim kampanyası 10 Nisan 00.00 saatinden başlayarak, 12 Nisan 23.59 saatine kadar geçerli olacak. Öte yandan Togg, Trumore üzerinden evinde şarj rahatlığına kavuşmak isteyenler için ise 25 bin 500 liraya duvar tipi AC şarj istasyonu imkanını da sunuyor. Siparişler Trumore üzerinden veriliyor ve teknik ekip tarafından kurulumu sağlanıyor.







