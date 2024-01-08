Togg Sedan 2024’te banttan inecek

Geçtiğimiz yıl yaptığı üretim ve teslimatlarla iç pazarda rakiplerine fark atan Türkiye’nin Otomobili Togg T10X’in ardından piyasayı sallayacak ikinci model için düğmeye basıldı. Üretim provasına başlanacak olan Sedan Togg’un önümüzdeki 6 yıl içinde 400 bin adet üretilmesi hedefleniyor.

400 BİN ADETLİK PLANLA ÜRETİMİN ZİRVESİNDE

Togg’un 2030 yılına kadar üretmeyi taahhüt ettiği 1 milyon 80 bin adet yerli ve milli elektrikli otomobiller 5 modelden oluşacak. Bunların ilki C-SUV segmentindeki satışa sunulan T10X olurken, ikincisi ise Sedan segmentindeki 2025’te üretilmeye başlanacak T10S olacak. Togg’un üçüncü modeli ise 2026’da üretilmeye başlanacak C-X Coupe olan T10CX olacak. Kalan iki model B-SUV yani T8X ile MPV olacak T10V’nin üretimine dair açıklama bulunmuyor. Bu modellerden en fazla üretilecek olan ise 400 bin adetle T10S olacak. T10S bu yılın sonunda vatandaşlara tanıtılacak.

Segmenti itibariyle üretilen en pahalı Togg ise 1 milyon 430 bin liralık güncel fiyatıyla satışta olan ve 177 bini geçen taleple karşılaşan C-SUV segmentindeki T10X olacak.

EN UCUZ MİLLİ MODEL T10S SEDAN OLACAK

Bundan sonra üretilecek 4 model de Togg T10X’ten daha uygun fiyata satışa sunulacak. Rekor taleple 20 bin asil ve 20 bin yedek talihlinin belirlendiği Togg çekilişine konu olan vitrin yüzü T10X’in üretim adedi ise 375 bin olacak. Sedan Togg T10S’ten 25 bin adet daha az üretilecek T10X’in çıkış modeli olarak kullanılmasının altında ise yükselen SUV pazarı yatıyor. Geçtiğimiz yıl kurayla belirlenen 19 bin 500’den fazla Togg talihlisine araçları teslim edildi.

KALAN 3 MODELDEN 305 BİN ÜRETİLECEK

Togg’un aslan payını 375 bin adetle T10X ve 400 bin adetle T10S alırken kalan 3 modelden ise 305 bin adet üretilecek. C-X Coupe modelden 132 bin adet üretilmesi, B-SUV modelden 110 bin adet üretilmesi ve C-MPV modelden 63 bin adet üretilmesi hedefler arasında. Tüm bu üretimlerin yanı sıra platformun esnekliği ile sürpriz modellere de yer verebilecek. Togg fabrikası ihtiyaç halinde üretim akışını değiştirebilme kabiliyetine sahip.

SEDAN T10X’E GÖRE % 25 DAHA UCUZ

Togg’un herkese ulaştırmak istediği sedan T10S’in fiyatı değişken ekonomik göstergeler sebebiyle şu anda bilinmezken, hali hazırda pazarda satışta olan iki segmentin kıyaslamasından yola çıkarak yüzde 25 daha ucuz olması bekleniyor. Yüksek adet üretilecek olması da T10S’in uygun fiyatlı olacağı seçeneğini güçlendiriyor.

2030’DA PAZARIN TEK HAKİMİ TOGG

Togg’un bu üretimle Türkiye’de elektrikli araç pazarında tek hakim olması kaçınılmaz olurken, 2030 sonunda öngörülen 2 milyon adet elektrikli pazarın da lideri olması öngörülüyor. 2 milyonluk pazarın üretimlerle hedeflere ulaşması halinde Togg’un 2030’da yüzde 54 pazar payını elde etmesi hedefleniyor. Togg’un yola çıktığı ilk yılda ise elektrikli modellerin 1,2 milyonluk pazardan aldığı pay yüzde 7,52e ulaştı. Satış adedi ise 72 bini geçti. 29 milyona yakın aracın kayıtlı olduğu Türkiye’de ise elektrikli dönüşümün daha uzun süreceği uzmanların tahminleri arasında.







