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TOKİ İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı

TOKİ dev duvarın 72 km'sini ördü

Dünyanın en uzun 3’üncü duvarını Suriye sınırına ören Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İran sınırında inşasına başladığı 144 kilometrelik duvarın yarısını tamamladı. 2018 yılında tamamı bitecek olan devasal beton bloklarla inşa edilen duvarda 15 adet kurşun geçirmez camlı kapı olacak.

Haber MerkeziIHA
TOKİ İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı
TOKİ İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, İdare’nin sadece sosyal konut değil hastane, stadyum, okul gibi yapıları da inşa ettiğini anımsattı.

Bu yıl içerisinde Türkiye-Suriye sınırındaki duvarı ve duvardan daha önemli olan güvenlik yolunu inşa ettiklerini aktaran Turan, İran sınırındaki duvar inşasının ise devam ettiğini aktardı.

144 KM'LİK DUVAR

Sınıra yapılacak toplam 144 kilometrelik duvarın 57,152 kilometrelik kısmının Iğdır’da, geriye kalan 86,848 kilometrelik kısmın ise Ağrı sınırında inşa edildiğini söyleyen Turan, "Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir çalışma yapıyoruz. Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Beş ayrı etap halinde inşa ettiğimiz duvarın yarısını tamamladık. Ayrıca yolların yapımını da hızla devam ediyoruz" dedi.

TOKİ İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı

15 KAPI KURŞUN GEÇİRMEZ OLACAK

Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolu ve duvar boyunca 15 kapı bulunacağını belirten Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kapılarda kurşun geçirmez camlar bulunacak. Kapılarda üstün güvenlikli malzeme kullanıyoruz. Güvenlik duvarı prefabrik olarak üretildi. Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz."

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250 DEVASAL BETON BLOK

Bölgede yaşanan gelişmelerin, terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişlerden dolayı sınır güvenliğinin çok büyük bir önem kazandığını ifade eden Turan, "Yasa dışı faaliyetlerin kontrol edilmesi, güvenliğin sağlanması açısından sınır duvarı çok önemli. İdare olarak bu görevi üstlendik. Suriye sınırındaki inşasına başladığımız duvarı tamamladık. İran sınırı boyunca 144 kilometrelik duvarın da yarısını tamamladık. Suriye sınırından sonra İran sınırımızda devam eden duvarın tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecek" açıklamasında bulundu.
Beş şantiyenin her birinde günde 200-250 arası devasa beton bloku kalıplara döktüklerini vurgulayan Turan, sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerlerine jiletli tel de çekildiğini aktardı.

TOKİ İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı

6 AYDA TAMAMLANACAK

Turan, terörden zarar gören alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı organizesinde TOKİ’nin çalışmalarıyla yenilendiğini anımsattı. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve ilçelerinde 25 bin konut inşa ettiklerini söyleyen Turan, şunları kaydetti:
"Oradaki vatandaşlarımızın bu çukur olaylarıyla birlikte ciddi bir mağduriyeti var.

TOKİ İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı

Türkiye devleti bu mağduriyeti gidermeye çalışıyor. TOKİ, Van depreminden sonra bölgede 17 bin konut inşa etmişti, terörden zarar gören bölgelerde bundan daha büyük bir operasyon yürütüyoruz şu anda. Teslim edilen konutlarımız var, Silopi’de, Diyarbakır’da. Konutların tamamını inşallah önümüzdeki yaz aylarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edeceğiz. Onlar da hak sahibi vatandaşlara dağıtmış olacaklar"

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