TOKİ'den ev alanlara iyi haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ'den taksitle ev alanlara yönelik borç güncellemesi yapılacağının müjdesini verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili çalıştığını ifade eden Bakan Kurum, ''Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza bunları da duyuracağız. Şu an enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması yüzde 18-20 bile olsa biz bunların daha da altında bir düzenlemeyle inşallah vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunuyor olacağız." dedi.

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