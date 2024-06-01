Turizmi 4-5 şehirden kurtarmalıyız

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye 2024 yılının ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı. Turist sayısının artması, turizmin 12 aya yayılması ve 81 ilin turizmden pay alması amacıyla TÜRSAB’ın ‘Turizm Yüzyılı’ projesinde ilk durak Burdur oldu. ‘Arama buluşmaları’ adıyla yapılan ilk konferansta Yeni Şafak’a konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bizim tüm turizm aktivitemiz 4-5 şehirde geçiyor. Burada çok ciddi dengesizlik var. Türkiye’de turist sayısının artması 81 ilin devreye girmesiyle mümkün” dedi.

Firuz Bağlıkaya

GELİR DÜZEYİ YÜKSEK TURİST

Turizmin kıyı şehirlerinde sıkıştığını belirten Bağlıkaya, “8 sene önce hangi ilin yüzdesi neyse halen aynı. Burada çok ciddi dengesizlik var” diye konuştu. Türkiye’de turist sayısının artmasının diğer illerin de devreye girmesiyle mümkün olacağının altını çizen Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacımız turizmi deniz kum güneşin dışına çıkarabilmek. Bir diğer hedefimiz ise gelir düzeyi daha yüksek turisti getirmek. Tarihsel olarak burada da düşüş var. Gelir düzeyi yüksek turistin oranı 7-8 sene önceki oranlardan daha da düşük. Bunu da arttırmak için rekabetten uzaklaşmak gerekiyor. Rekabet de deniz kum güneşte ve doğal olarak fiyatla oynamaktan geçiyor. Turizm potansiyeli yüksek olup hakkettiği potansiyeli almayan şehirleri çalışarak öne çıkaracağız.”

BİR GECE KONAKLAMA ÖNEMLİ

Belirlenen şehirlere uygun pazar aranacağını kaydeden Bağlıkaya, Burdur’un turizm potansiyeli için Afyonkarahisar’ın potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Bağlıkaya Burdur’un ardından başka şehirlerde çalışmaların olacağını ifade etti. Elazığ, Erzincan ve Erzurum için çalışmaların yapıldığını belirten Bağlıkaya üç ilden birinin öne çıkacağını sözlerine ekledi. Bağlıkaya, “Örneğin Afyon 5 yıl öncesine kadar gelip geçilen bir yerdi. Afyon’daki potansiyel neyse Burdur’daki potansiyel de en az o kadardır. Türkiye’de şu anda insanlar böyle yerlerde akraba eş dost ziyaretlerine giderken de kalıyor. Burada 1 gece kalması çok önemli. İlk hedefimiz bu. Dolayısıyla bunu geliştirdiğimizde bölgede yatırımcılar da otel yapmaya başlar, restoranlar da gelişir. İlk baştaki ivmeyi kazandıracak aktiviteyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.







