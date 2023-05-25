Türk balı 4 ayda 13,5 milyon dolar kazandırdı

Gürdoğan, anılan dönemde 4 bin 142 ton bal ihracatından 13 milyon 468 bin 114 dolar gelir sağlandığını belirterek, "ABD, Almanya ve İsrail bu dönem en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 5 milyon 256 bin 178 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 110 bin 292 dolarlık, İsrail'e de 1 milyon 803 bin 82 dolarlık bal ihraç edildi." dedi.