Türk ordusuna yıkıcı güç: Peş peşe denize indirilecekler

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip altı adet U 214 Sınıfı Denizaltı Gemisi için üretime başlandı

Yeni Tip Denizaltı Projesi Alman ThyssenKrupp Deniz Sistemleri ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.

Proje kapsamında Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip altı adet U 214 Sınıfı Denizaltı Gemisi için üretime başlandı. Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa edilen denizaltılardan biri ise 2019 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı tören ile başarıyla havuza indirildi.

Ayrıca aynı törende, projenin 5’inci denizaltı gemisi olan TCG Seydi Ali Reis’in de ilk kaynak töreni gerçekleştirildi.

YÜZDE 80 YERLİ OLARAK ÜRETİLİYOR

Yeni Tip Denizaltı Projesi, bugüne kadar müşterek olarak gerçekleştirilen en büyük denizaltı inşa projesi olarak adlandırılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın “Reis Sınıfı Denizaltı” olarak adlandırdığı denizaltılar, yüzde 80 oranında yerli katkı ile üretiliyor.

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Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip altı adet U 214 Sınıfı Denizaltı Gemisi için üretime başlandı.

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2.7 milyar dolarlık proje kapsamında 214 sınıfı 6 modern denizaltı kademli olarak 2027 yılına kadar Türk donanmasının envanterine katılacak.

21 GÜN KESİNTİSİZ SU ALTINDA GİDİYOR

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi’ne sahip olan denizaltılar, dünya genelinde nükleer tahrikli denizaltılardan sonra en stratejik denizaltı gemileri olarak biliniyor. Hidrojen Yakıt Hücresi Teknolojisi ile geliştirilen denizaltılar bu özellikleri sayesinde su sathına çıkmaksızın 21 gün kesintisiz denizaltında hareket edebiliyor.

HAVADAN BAĞIMSIZ TAHRİK SİSTEMİNE SAHİP

Askeri uzmanlar ise savaş anında bir denizaltının üç hafta yüzeye hiç çıkmadan saklanmasının olağanüstü stratejik bir kabiliyet olduğuna dikkat çekiyor. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltı gemileri suyun altına iken gücünü elektrik üretiminden veya akülerden alıyor. Bu sırada dizel motorlar kullanılmadığı için personelin hava ihtiyacı dışında dizel motor için havaya ihtiyaç duymuyor.

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68 METRE UZUNLUĞUNDA

Denizaltı Savunma Harbi için kritik öneme sahip olan düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltı gemileri; 68 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe, 1.690 ton yüzey deplasmanına, 20kt+ azami hıza, azami 1250 deniz mili menzile, 260 metre görev derinliğine sahip iken, 27 kişilik mürettebat kapasitesi ile 84 gün de görev icra edebiliyor.

Bu özelliği ile yeni nesil denizaltılar yakıt ikmaline de gerek olmaksızın okyanus aşarak Amerika'ya gidip geri gelebiliyor.

ATMACA DA KULLANILACAK

Sessiz seyir yapma kabiliyetiyle dikkat çeken Reis sınıfı denizaltılar Türk donanmasının muharebe etkinliğini de arttıracak. Denizaltılar, 4’ü Sub-Harpoon ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533 mm’lik torpido kovanı ile de silahlandırılıyor. Seri üretimine başlanan Atmaca milli gemisavar füzesinin denizaltı versiyonu da Reis sınıfı denizaltılarda kullanılacak.

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Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltı gemileri 68 metre uzunluğa.

HEDEFE GÖRÜNMEDEN GÖREV YAPIYOR

Öte yandan ASELSAN tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip kompozit radar soğutucu ürün de Reis sınıfı denizaltıların periskoplarına kaplanıyor.. Denizaltıların "gözü" olarak nitelendirilen periskoplar, emniyetli mesafelerden hedefe görünmeden denizaltıların görev yapmasını sağlıyor. Periskopların görüntü almak için yüzeye çıktığında düşman tarafından görünmemesi hayati önem taşıyor. Periskopların fark edilmemesi radar soğurucu yapı ürünlerle sağlanıyor.

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MİLLİ HAZİNE STATÜSÜNDE

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının düşman radarlarına yakalanmadan görevlerini icra etmesini sağlayan düşük görünürlük teknolojileri, başka ülkelerle paylaşılamayan milli hazine statüsünde stratejik öneme sahip bulunuyor. Bu nedenle, düşük görünürlük teknolojisinin veya nitelikli düşük görünürlük özelliğine sahip ürünlerin yurt dışından temini mümkün olmuyor..

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İLK TESLİMAT GELECEK YIL YAPILACAK

TCG Piri Reis’in donatım ve test faaliyetlerinin yaklaşık iki yıl sürmesi, 2022 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. Geriye kalan denizaltılardan TCG Hızır Reis 2023, TCG Murat Reis 2024, TCG Aydın Reis 2025, TCG Seydi Ali Reis 2026, TCG Selman Reis ise 2027 yılında envantere girecek.

Türkiye, yeni tip 6 denizaltıyla birlikte dünyanın sayılı güçlü donanmalarından birine sahip olacak.

SAHADA DENGELER DEĞİŞECEK

Denizlerde radarlara yakalanmadan sessiz sedasız hareket edecek denizaltılar istihbarat ve keşiflerin yanı sıra gemilerin güvenliğini de sağlayacakken, Olası tehditlere karşı ise dünyadaki en yıkıcı güce sahip silah platformlarına sahip olması nedeniyle sahadaki tüm dengeleri de değiştirebilecek.

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