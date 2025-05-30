Turkcell'in 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasında kazananlar belli oldu: Toplam 2 milyon 350 bin TL ödül

"Bugünün dünyasında siyasi bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla, ekonomik bağımsızlık da teknolojik bağımsızlıkla mümkün. Bu anlayışla Türkiye'nin kritik teknolojilerde, kimseye muhtaç olmaksızın kendi ihtiyaçlarını, kendi imkân ve kabiliyetleri ile karşılayabilen bir ülke olması adına gayret gösteriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle, küresel ticarette daha fazla söz sahibi olması ve elbette Türk milletinin daha müreffeh olması yolculuğudur."