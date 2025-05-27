Turkcell teknolojisine Körfez'den faizsiz finansman

Anlaşmaya ilişkin İstanbul'da düzenlenen imza törenine, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Dubai İslam Bankası Grup Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Chilwan ile Dubai İslam Bankası Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief of Investment) Ali Ahmad katıldı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlara odaklı yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. Koç, şunları kaydetti: "Anlaşma, Körfez bölgesindeki yeni yatırımcılarla iş birliği kapılarını aralarken, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize katkı sağlıyor. Anlaşma, Turkcell'in küresel ölçekteki güvenilirliğinin bir göstergesi olduğu kadar, Körfez Bölgesi'ndeki stratejik ortaklıklar için de önemli bir adım."