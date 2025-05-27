Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Turkcell teknolojisine Körfez'den faizsiz finansman

Turkcell teknolojisine Körfez'den faizsiz finansman

04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Turkcell, Dubai İslam Bankası ile yaptığı anlaşma kapsamında, Körfez bölgesinden 150 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağladı.

Anlaşmaya ilişkin İstanbul'da düzenlenen imza törenine, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Dubai İslam Bankası Grup Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Chilwan ile Dubai İslam Bankası Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief of Investment) Ali Ahmad katıldı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlara odaklı yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. Koç, şunları kaydetti: "Anlaşma, Körfez bölgesindeki yeni yatırımcılarla iş birliği kapılarını aralarken, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize katkı sağlıyor. Anlaşma, Turkcell'in küresel ölçekteki güvenilirliğinin bir göstergesi olduğu kadar, Körfez Bölgesi'ndeki stratejik ortaklıklar için de önemli bir adım."



#Turkcell
#Teknoloji
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de en çok bulunan otomobiller belli oldu: İşte en çok tercih edilen 10 otomobil