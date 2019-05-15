Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türkiye F-35 yatırımlarına devam ediyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye F-35 yatırımlarına devam ediyor

F-135 motorunun montaj ve bakımı için Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında kurulan hangarın inşaatı tamamlandı.

Haber Merkezi AA
F35 uçaklarına ait motorların bakım ve montajının yapılacağı hangar inşaatı 23 Nisan 2019'da tamamlandı.
F35 uçaklarına ait motorların bakım ve montajının yapılacağı hangar inşaatı 23 Nisan 2019'da tamamlandı.

Türkiye, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF/F-35) Projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, F-135 motorunun montaj ve bakımı için Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında kurulan hangarın inşaatı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Eskişehir ziyareti sonrasında Müşterek Taarruz Uçağı (JSF/F-35) Projesi F-135 Motoru Nihai Montaj Hattı Kurulumu, Aktivasyonu ve 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (1. HİBMK) T-11 Bremzesi Modifikasyon Safhası Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

  • Demir, "F-135 motorunun montaj ve bakımı için Eskişehir Hava Bakım ve İkmal içerisinde kurulan hangar ve motor test tesisini yerinde gördük, çalışmalar bitmek üzere. F-35 projesi ortağı olarak iş payımız ve yükümlülüklerimizle ilgili üzerimize düşenleri eksiksiz yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SSB tarafından yürütülecek proje kapsamında, Türkiye envanterine girecek F-35 uçaklarına entegre edilecek F-135 motorlarının nihai montaj ve test faaliyetleri ile Avrupa bölgesinde F-35 kullanan tüm ülkelerin F-135 motoru bakım, onarım, revizyon ve test faaliyetleri 1. HİBMK'de kurulacak tesis ve altyapı ile yürütülecek.

Dünyanın en büyük savunma sistemleri tedarik projesi olarak nitelendirilen JSF projesi kapsamında, TEI ana yükleniciliğinde gerçekleştirilecek proje ile 1. HİBMK, Avrupa bölgesindeki katılımcı ülkelere ait JSF uçaklarının motorlarına depo seviyesi bakım hizmeti vermek üzere kurulacak ilk merkez olma özelliğini kazanacak.

  • F-35 Program Ofisi (JPO) tarafından 11 Aralık 2014'te yapılan açıklama ile Avrupa bölgesi motorlarına Depo Seviyesi Bakım (DSB) hizmetini sağlayacak ilk tesisin Türkiye'de yapılması kararı verilmişti.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin satın alacağı motor sayısına eşit miktarda motorun Türkiye’de üretilmesi planlanmıştı.

Bu kapsamda motorların üretimi ile bunların DSB hizmetinin Eskişehir’deki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak SSB ile TEI (TUSAŞ Engine Industries) arasındaki sözleşme Mart 2017'de, TEI ile Pratt&Whitney arasındaki sözleşme ise Aralık 2017'de imzalanmıştı.

F35 uçaklarına ait motorların bakım ve montajının yapılacağı hangar inşaatı 23 Nisan 2019'da tamamlandı.

'Gümrüklerde kuyruk yaşanmaması için çalışıyoruz'
EKONOMİ
'Gümrüklerde kuyruk yaşanmaması için çalışıyoruz'

Bilecik'ten 40 ülkeye hibrit tohum
EKONOMİ
Bilecik'ten 40 ülkeye hibrit tohum

Alıcısı hazır siyah havuçta hasat heyecanı
EKONOMİ
Alıcısı hazır siyah havuçta hasat heyecanı
Dünyaca ünlü uzmanlar karar verdi: Zayıflatan 25 gıda

Dünyaca ünlü uzmanlar karar verdi: Zayıflatan 25 gıda
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Hakurkta operasyon

Hakurkt'a operasyon

Kuzey Irak'taki operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Bir ize rastlanmadı

Bir ize rastlanmadı

Kayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadı.
Ateş sınır görevine hazır

Ateş sınır görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Yaş çay<br>alım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.

Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.
Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.
Kontrolü<br>bizde olacak

Kontrolü
bizde olacak

Bakan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili soruları yanıtladı.
'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.
Günde 5 bin<br>litre satılıyor

Günde 5 bin
litre satılıyor

​Ramazan ayının vazgeçilmezi damla damla akıtılarak üretiliyor.
Bir mahalle çöküyor

Bir mahalle çöküyor

​Ordu Valisi heyelanın bilançosunu açıkladı.
'Kademeli olarak<br>düşüş bekliyoruz'

'Kademeli olarak
düşüş bekliyoruz'

​Moody's direktöründen enflasyon açıklaması.
'Birileri ipotek koymak istedi'

'Birileri ipotek koymak istedi'

Soylu'dan dikkat çeken İstanbul seçimi açıklaması.
Şampiyonluk maçı<br>Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonluk maçı
Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.