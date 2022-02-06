Türkiye yabancı yatırımcıların radarında: En büyük avantaj lojistik

Uluslararası alanda, küresel bir üretim merkezi olması öngörülen Türkiye, yabancı yatırımcıların radarında. Doğrudan yatırımların yanı sıra, Türk şirketlerle ortaklıklar kurarak Türkiye’de yatırım yapmayı tercih eden yabancı yatırımcıların sayısı da gün geçtikçe artıyor. O firmalardan ikisi de Güney Kore ortaklı Yudo ve Almanya ortamlı Rıfıs Makine. İstanbul’da üretim yapan 2 firma, yabancıların Türkiye’yi tercih etme sebeplerini Yeni Şafak’a anlattı.

15 YIL ÖNCE BAŞLADIK

2007 yılında makine parçaları imalatı sektöründe üretim yapmak üzere Alman yatırımcı Harry Fischer ve Türk ortağı Ali İhsan Nacak tarafından kurulan Rıfıs Makine, sektörde 15 yılını geride bırakmış. 4 milyon avro ihracat yapma potansiyeline kavuşan firma, özellikle pandemiden sonra artan sipariş yoğunluğunu karşılamak için kapasitesini artırmak ve Türkiye’ye yönelen yatırım potansiyelini değerlendirmek için yeni yatırımların fizibilitesini yapıyor. Alman ortak Fischer’ın sıklıkla Türkiye’ye geldiğini anlatan Türk ortak Ali İhsan Nacak, 15 yıl önce Türkiye’nin geleceğine güvendikleri için ne kadar haklı olduklarını bugün çok net olarak gördüklerini ifade edip, bugün de dünden çok daha fazla Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini belirtiyor.

REKLAM

Ali İhsan Nacak

LOJİSTİKTE ÜSTÜN BİR ÜLKE

Alman ortağı Harry Fischer’ın gözünden yabancı yatırımcıların yatırım yapmakta neden Türkiye’yi tercih ettiklerini anlatan Nacak, şunları söylüyor: Türkiye’nin yatırım yapılabilir bir ülke olmasındaki avantajları sıralayacak olursak; İlk sıraya lojistik üstünlüğünü koymamız gerekiyor. Bugün, 4 saatlik uçuşla Türkiye’den dünyanın 94 ülkesine ulaşım imkanı var. Lojistik dediğimiz ciddi bir maliyet. Üretici ürettiği ürünü en hızlı ve en az maliyetle pazara ulaştırmak istiyor. Bu bakımdan 3 kıtanın ortasındaki Türkiye, son dönemde hayata geçirdiği ulaşım projeleri ile lojistikte üstün bir konuma ulaştı.”

Arşiv

ALTYAPISI ÜRETİME HAZIR

Altyapının durumu özellikle yabancı yatırımcının dikkat ettiği hususların başında geldiğini ifade eden Nacak, şöyle devam ediyor: “Üretim altyapısı yatırımcının tercihindeki en önemli faktörler arasında. Ulaşım, enerji, iş gücü, finans, sağlık, kamu düzeni gibi alanlarda Türkiye bugün üretime hazır bir ülke konumunda. Türkiye’nin birçok noktası altyapı noktasında üretim yapılabilir bir seviyede. Hem lojistik avantajı hem de hazır bir altyapıya sahip olması ise Türkiye’nin rakip ülkelere nazaran maliyetler açısından avantajlı bir ülke olmasını sağlıyor. Maliyetler de yatırımcıyı cezbeden önemli faktörlerden biri. Bunların yanında Türkiye’nin iş gücü potansiyeli de dikkat çekici bir başka önemli faktör. Türkiye, dinamik bir nüfusa sahip, yetişmiş iş gücünde de her geçen gün daha iyi noktaya geliyor.”

REKLAM

Türkler uyumlu insanlar

Ortağının sürekli Türk toplumunun sosyokültürel olarak sıcakkanlı ve anlaşması kolay bir toplum olmasına dikkat çektiğini ifade eden Nacak, “Türk insanı ile iletişim kurmak çok kolay aynı zamanda bir o kadar da keyifli. Katı bir ticari anlayışları da yok. Diğer ülkelere göre esnekler. Bir başka ülkede çok katı ticari disiplin olduğundan o ürünü yetiştirmek mümkün olmuyor, hafta sonu çalışmıyorlar ama Türkiye’nin esnekliği bu sorunu çözüyor” diyor.

Yasal kolaylık cezbediyor

Nacak, Türkiye’de iş yapma kolaylığına da dikkat çekiyor: "Yatırımcının gözünde kuracağı fabrikanın bürokratik işlemleri hem uzun bir zaman kaybı hem de ağır bir yük. Bu konuda da Türkiye, yabancı yatırımcılara pek çok kolaylıklar sağlıyor. Sen yeter ki Türkiye’ye yatırım yapmaya karar ver mevcut sistemde yatırımcılar için işlemler hızlı ve kolayca ilerliyor. Bürokratik işlemlerle iş zorlaştırılmıyor aksine kolaylaştırılıyor."

Alper Bozdoğan

Türkiye olmazsa olmaz

Kalıpçılık sektöründe faaliyet yürüten Güney Kore ortaklı Yudo firmasının Türkiye yöneticisi Alper Bozdoğan ise “Dünyada 19 şubesi olan bir firma olarak yatırımda Türkiye’yi olmazsa olarak gördüklerini ifade ediyor.

Pek çok yatırımcı için Türkiye’nin yatırım yapılmak için çok cazip bir ülke olduğunu belirten Bozdoğan şunları söylüyor: “Türkiye, kalıpçılık sektöründe iyi bir noktada. Kalıp üretimi için bilgi ve makine gerekiyor. Her ikisi de Türkiye’de mevcut. Binlerce kalıpçı var Türkiye’de. Biz de bu alanda Uluslararası pazarda önemli bir paya sahip olan Güney Kore firması Yudo’nun Türkiye şubesiyiz” değerlendiresinde bulundu.

REKLAM

Daha büyük fabrika kurma planımız var

Türkiye’nin yabancılar için özellikle jeopolitik konumu bakımından vazgeçilmez bir ülke olduğunu belirten Alper Bozdoğan, “Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişme noktasında bir üretim merkezi olarak gösteriliyor. Alt ve üstyapı gelişmişlik düzeyi de son derece iyi durumda. Sektörümüzde sürekli bir gelişim var. Çin ile çalışanlar pandemiden sonra rotayı Türkiye’ye çevirdi. Önemli bir oranda talep var. Bu da yabancıları Türkiye’de yatırım yapmak için iştahlandırıyor. Biz de üretimde ikinci aşamadayız. Üçüncü aşamaya geçmemiz durumunda firma kapasitesi yüksek olan bir fabrikasını Türkiye’ye kurmayı planlanıyor” diye konuştu.

EKONOMİ Ticaret rekabeti Türkiye’ye yaradı