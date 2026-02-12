Türkiye’den bir küresel enerji hamlesi daha: Üçüncü anlaşma BP ile imzalandı

TPAO, 8 Ocak’ta Exxonmobil ve 5 Şubat’ta da Chevron ile yaptığı anlaşmaların ardından petrol ve doğal gaz aramaları konusunda geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. TPAO ile İngiliz enerji şirketi BP, petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptına, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz İş Geliştirme Başkanı Andrew McAuslan imza koydu.

Uluslararası ve Bölgesel İş Birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın refakat ettiği mutabakat zaptı, petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesi, arama potansiyeli bulunan alanların değerlendirilmesi ile petrol ihracat kapasitesi ve doğal gaz taşıma altyapısı konularında, uluslararası ve bölgesel düzeyde iş birliği yapılmasına yönelik bir çerçeve ortaya koyuyor.





İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile bp arasında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğimizi derinleştirecek bir Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık.



Söz konusu anlaşma mevcut sahaların geliştirilmesi, yeni arama potansiyellerinin birlikte değerlendirilmesi, petrol… pic.twitter.com/EB9CNNtL8v — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 12, 2026

Üretimi Artırma Hedefi

Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2028’de TPAO’nun yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline geleceğine işaret eden Bakan Bayraktar, söz konusu üretimi 1 milyon varile çıkarmak hedefiyle bu adımları attıklarını söyledi.

Kerkük Sahaları

Türkiye Petrolleri ile BP’nin daha önce de iş birliği yaptığı projeler olduğunu anımsatan Bayraktar, bugün imzalanan mutabakat zaptıyla bu iş birliğini farklı sahalara ve farklı ülkelere götürmek istediklerini kaydetti. Bakan Bayraktar, “Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta iş birliği. Özellikle, başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta iş birliğine bakıyoruz. Yine ortak konularımızdan bir tanesi Libya. Libya'da iş birliğini düşünüyoruz. Orta Asya'da Kazakistan ve Azerbaycan'da farklı projeler noktasında da bu iş birliklerini değerlendireceğiz. İnanıyorum ki bu yıl içerisinde bunlarla ilgili somut gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşırız.” dedi.

Yeni Anlaşma Yolda

Gelecek hafta bir anlaşma daha imzalayacaklarını da ifade eden Bayraktar, “Diğeri daha farklı bir anlaşma; daha somut ve net, yeri ve ülkesi belli bir ortaklık yapacağız. Onu da önümüzdeki hafta imzalamayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Libya’da 2 Blokta Ruhsat

TPAO’nun dün Libya’da düzenlenen ihalede biri denizde biri de karada olmak üzere iki blokta ruhsat alma hakkı kazandığını anımsatan Bakan Bayraktar, “Libya yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir uluslararası ihaleye çıktı. İki blokta teklif vermiştik, o iki blokta da bu ruhsatı almaya hak kazandık. Bu sefer İspanyol ortağımız Repsol ile birlikte doğal gaz ve petrol arayacağız. Türkiye Petrolleri, bu sahalarda hem karada hem denizde yüzde 40 ortak olacak. Denizdeki sahada ortaklarımızdan bir tanesi de Macar MOL şirketi. Onlarla da önemli bir stratejik iş birliğimiz var. ‘Dışarıda büyüme stratejimizin’ gereği olarak adımları ilerletiyoruz. Bu hedefi, önümüzdeki süreçte daha güçlü bir şekilde geliştireceğimiz projelerle yakalayacağız.” değerlendirmesini yaptı.







