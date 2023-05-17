Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi çakıldı

Geçtiğimiz cuma günü yüzde 16.83 ile bu yılın en yükseğine tırmanan 2 yıllık devlet iç borçlanma senedinin faizi 11 puan birden gerileyerek yüzde 5.47 ile tarihi dip seviyeyi gördü. Bu oran, son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin borçlanma faizinde seçim öncesi seviyeye göre; yüzde 67,49'luk geri çekilme yaşandı. İkinci el piyasasının önemli göstergesi sayılan iki yıllık tahvil faizinin düşmesi, Hazine’nin kasasından daha az para çıkmasını sağlayacak.