Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi çakıldı

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Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi ve ilk turda yüzde 49,51 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda kazanacağının netleşmesi, piyasaları şekillendirmeye başladı. Düşük faizi önceleyen ekonomi politikalarının devam edeceği beklentisi, Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizlerini hızla aşağıya çekti.
11 PUAN GERİLEDİ
Geçtiğimiz cuma günü yüzde 16.83 ile bu yılın en yükseğine tırmanan 2 yıllık devlet iç borçlanma senedinin faizi 11 puan birden gerileyerek yüzde 5.47 ile tarihi dip seviyeyi gördü. Bu oran, son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin borçlanma faizinde seçim öncesi seviyeye göre; yüzde 67,49'luk geri çekilme yaşandı. İkinci el piyasasının önemli göstergesi sayılan iki yıllık tahvil faizinin düşmesi, Hazine’nin kasasından daha az para çıkmasını sağlayacak.
10 YILLIKLARIN FAİZİ YÜZDE 11,59
Ekim 2018 ve Mayıs 2019 tarihlerinde yüzde 26 seviyesini gören Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvili faizi, 8 Haziran 2022’de yüzde 27 ile son yılların zirvesine ulaşmıştı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi yüzde 7.9 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 15.69, 10 yıllıklar ise yüzde 11.59 seviyesinde bulunuyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı politikaları ve düşük faizi önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli’nin devam edeceği kararlılığı bu sert inişte etkili oldu.