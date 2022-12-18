Ekonomi Türkiyenin 4 sondaj gemisi aynı anda görevde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin 4 sondaj gemisi aynı anda görevde

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye'nin 4 sondaj gemisi Fatih, Yavuz, Kanuni; Akdeniz’de Abdülhamid Han'ın Akdeniz ve Karadeniz'de aynı anda göreve başladığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 4 sondaj gemisi aynı anda görevde
Karadeniz’de Fatih, Yavuz, Kanuni; Akdeniz’de Abdülhamid Han Sondaj Gemileri görev yapıyor.

Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 4 sondaj gemisinin Karadeniz ve Akdeniz sularında göreve başladığını bildirdi.

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Karadeniz’de Fatih, Yavuz, Kanuni; Akdeniz’de Abdülhamid Han Sondaj Gemilerimiz aynı anda görevde!" denildi.

Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı.

Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor.

Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı
EKONOMİ
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

Gabar Dağı'nda çıkan petrolde hedef günlük 25 bin varil
FOTOĞRAF 8
Title
Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucunda bölge terörden temizlendikten sonra, yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı.
Title
Petrol sahasındaki kuyularda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 25 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor.
Title
Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından kurulan petrol sondaj tesislerini ziyaret eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, şunları söyledi:
Title
Bir zamanlar bu bölgede bırakın petrol çıkarmayı, siz değerli basın mensupları veya buradaki vatandaşlarımızın normal günlük faaliyetlerini yürütemeyeceği bir alandı. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burada İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız koordinasyonunda çok büyük mücadele sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, tüm birimler ile birlikte verilen mücadele ile çok şükür burada sadece kamu görevlileri değil bütün vatandaşlarımız rahat bir şekilde bu bölgeyi gezebiliyorlar. Faaliyetlerini yürütebiliyorlar ve bu bölgede hepsinden önemlisi bu bölgenin insanımızın kendi kaynağı olan, doğal kaynaklarımıza ulaşabiliyoruz ve bunları çıkarabiliyoruz.
Title
Türkiyenin gururu olan ve Türkiyenin son dönemde parlayan yıldızı olan TPAOnun başta genel müdürü olmak üzere tüm çalışanları ile birlikte verdiği mücadele ile artık hem denizde, hem karada çok büyük keşifler yapılıyor. Türkiyenin en büyük doğal gaz keşfi hatta dünyanın büyük keşiflerinden biri malumunuz olduğu üzere, Kilyos sahasında yapıldı. Çok şükür ki burada da Türkiyenin hatta dünyanın son yılda en büyük 10 keşfinden biri yapıldı.
Title
Burada Enerji Bakanımıza, TPAOnun genel müdürü Melih Bilgine ve çok değerli TPAO çalışanları, TPIC hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle ben sizlere şunu vurgulamak istiyorum. Bu bölge neresi biliyor musunuz? Bu bölge Bayraktar TP-2nin Türkiyeye kazandırıldığı bölge. Özdemir Bayraktar, Akçay Tugayında Bayraktar TP-2nin geliştirme faaliyetlerini, alan faaliyetleri yapmıştır. Bugün Selçuk Bayraktarın ve onun ekibinin yüksek çalışmaları ile ortaya çıkan Bayraktar TP-2 bu bölgede deneme faaliyetleri, geliştirme faaliyetleri ile birlikte bu bölgede yer altı kaynaklarını çıkarıyoruz. Halkımıza çok büyük bir imkan sağladı.
Title
Ülkemizin, paramızın yurt dışına çıkmasına engel olduk. Şu an açılan 5 kuyu var. 6ncısı açıldı ama üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek grafite ve bir araca koyduğumuzda direkt çalışabilecek vaziyettedir. Türkiye petrol çalışanları gece gündüz demeden çalışıyorlar. Sadece sondaj çalışmaları ile birlikte Cudi, Gabar, Bestler Derelerde, Katoda şu an Şırnakın her yerinde TPAO ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte petrol arıyorlar. Artık güvenliği sağladık bu dağlarda, artık Şırnak son dönemlerde petrol ile adından söz ettiriyor. Şırnak artık çok fazla gündemde kalacak. Artık mutluluğu, başarılarıyla, ülkeye kattığı katma değerler, güvenliği ile gündemde kalacak. Gelecek yıl günde üretimi 25 bin varile çıkaracağız. Bu miktar ile birlikte bölgenin ekonomisi değişecek. İnsanlarımız artık özgürce her türlü faaliyetlerini yapabilecekler. Antalya, Ankara nasıl güvenliyse, artık Gabar, Cudi ve diğer dağlarımız da güvenli olacak.
Title
Gabar Dağı eteklerinde kurulan sahayı gezen Vali Osman Bilgine Şırnak 23üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Enes Ayaz eşlik etti.
Gabar Dağı'nda çıkan petrolde hedef günlük 25 bin varil
Şırnak'ta Gabar Dağı'nın terörden temizlenmesinin ardından yapılan sismik çalışmalarla birlikte petrol bulundu. Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede, 2019 yılında çalışmalara başlayan ve 2020 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu.


Mısır'dan Akdeniz'de dev doğal gaz keşfi
DÜNYA
Mısır'dan Akdeniz'de dev doğal gaz keşfi

Abdülhamid Han yeniden Akdeniz yolcusu
EKONOMİ
Abdülhamid Han yeniden Akdeniz yolcusu
Beş bin kasabalık yakaladılar

Beş bin kasa
balık yakaladılar

​Karadeniz'de yaşanan bolluk balıkçıları sevindirdi.
Katarda dev final

Katar'da dev final

​Dünya futbolunun en büyüğü bugün belli olacak.
İYİ Partili Aytun Çıray Kılıçdaroğlunun Saraçhanede olmamasına ilişkin konuştu: Bizim lehimize oldu

​Avara kasnak gibi toplanıp dağılıyorlar.

Sokaklar dolup taştı uzun kuyruklar oluştu.

Kaçan sürücü geri gelip ambulansa bindi.

​İki Filistinlinin öldürülmesine Başbakan'dan ilk tepki.

İstanbul Pendik'te yangın paniği.

​Okuldan eve dönerken başından vurularak öldürüldü.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

​İmamoğlu'na altılı masadan veto.
Teknoloji araçları aramıza girmesin

Teknoloji araçları aramıza girmesin

​Yalnızlığım bir telefon kadar yakın.
Güç birliği

Güç birliği

​Turan ordusunun temeli atıldı.
CHP FETÖ'nün işgali altında

CHP FETÖ'nün işgali altında

​Muharrem İnce eski partisinden ayrılma sebebini açıkladı.
FETÖ'cülere poşetle döviz

FETÖ'cülere poşetle döviz

​ATM'ler üzerinden dağıtıyorlar.
Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu

Az bulunan ilaçların ihracatı durduruldu

​'Hastalarımızın içi rahat olsun'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.