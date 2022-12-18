Türkiye'nin 4 sondaj gemisi aynı anda görevde

Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 4 sondaj gemisinin Karadeniz ve Akdeniz sularında göreve başladığını bildirdi.
TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Karadeniz’de Fatih, Yavuz, Kanuni; Akdeniz’de Abdülhamid Han Sondaj Gemilerimiz aynı anda görevde!" denildi.Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı.
Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor.
Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı.
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor.