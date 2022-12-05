Ekonomi Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdenizde sondaja başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de bulunan Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

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Haber Merkezi AA
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdenizde sondaja başladı
Foto/Arşiv

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

'Abdülhamid Han' sondaj gemisi, Taşucu Limanı açıklarında
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'Abdülhamid Han' sondaj gemisi, Taşucu Limanı açıklarında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle göreve uğurlanan 'Abdülhamid Han' sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 sahasında çalışmalarını tamamladı. İlk görev yerindeki faaliyetlerin ardından Mersin'e dönen, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, Silifke ilçesi Taşucu Limanı açıklarına demirlendi. Gemi, lojistik ve ikmal işlemleri için limana yanaşacak.

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