Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

Dünya

Polonya Başbakanı ülkede kömür arzının yeterli olduğunu söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkedeki kömür arzının yeterli olduğunu ve 2 binden fazla belediyenin kömür ithalatçıları ile evlere dağıtım yapmak üzere anlaşmaya varıldığını belirtti.