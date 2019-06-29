Türkiye’ye yatırıma geldi

Gayrimenkul sektörünün yatırım potansiyeli ve gelişim alanlarını gören yabancı şirketler Türkiye’ye yatırıma gelmeye devam ediyor. Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan’da çok sayıda projeye imza atan Masar İnşaat, Türkiye pazarına iki konut ve 2 turizm projesiyle giriyor. Türkiye’nin en iyi 10 inşaat firması arasında yer almayı hedefleyen şirket, bundan 5 ay önce Düzce’de temellerini attığı projesini yılsonunda teslim edecek. Düzce Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi arasında giderek değerlenen bir bölgede, 65 milyon TL’lik yatırımla 18 bin metrekare arazi üzerinde yükselen, 228 adet daire ve 16 ticari alandan oluşan proje aracılığıyla, yatırımcıları kira öder gibi ev sahibi yapacak.

360 milyon TL’lik dönüşüm

Şirket, bu yılın sonunda ise İstanbul- Pendik’te yaklaşık 360 milyon TL’lik bir yatırımla, 90 bin metrekare arazi üzerinde, 100 daireden oluşan bir kentsel dönüşüm projesine başlayacak. Turistlerin yeni gözdesi olan Bolu Dağı’nda 115, Akdeniz sahilinde ise 220 milyon lira değerinde yatırım için de çalışmalar sürüyor. Masar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmad Ghassan Altınawı, “Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü tüm gelişim aşamalarıyla çok büyük bir potansiyel güce sahip. Biz de güçlü finansal duruşumuzla, Türkiye’yi radarımıza aldık” dedi.

YATIRIM ÖZ KAYNAKLAR

Projelerinde, öncelikle yerli yatırımcıya odaklanacaklarının altını çizen Ahmad Ghassan Altınawı, yatırımları da kredi kullanmadan öz sermayeleriyle yapacaklarını belirtti. Altınawı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi kendi evimiz gibi görüyoruz. Tüm gelişim alanları, güçlü ekonomisi ile hem yatırım hem de yaşamak için çok doğru bir ülke. Bugün Avrupa’nın herhangi bir yerine ya da Amerika’ya gitseniz, yeni yapılanmaya ilişkin çok az şey görürsünüz. Oysa dev ulaştırma, kentsel dönüşüm ve inşaat projeleriyle Türkiye’nin çehresini geliştiriyor. Üstüne üstlük; olağan üstü doğası, coğrafi konumu ve kültürel çeşitliliğiyle adeta bir altın madeni.”