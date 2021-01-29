Ekonomi Üç bakan Türkiyenin en yüksek barajını yerinde inceleyecek
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Üç bakan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'ni yerinde inceleyecek

Üç bakan Türkiye'nin en yüksek barajını yerinde inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı inşaatını yerinde inceleyecek.

Haber Merkezi AA
Yusufeli Barajı
Yusufeli Barajı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tamamlandığında dünyada sınıfının 3'üncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Çoruh Vadisi Projesi'nin en önemli yatırımlarından olan Yusufeli Barajı'nda 271 metrelik yüksekliğe ulaşıldığını bildirdi.

"Çift eğrilikli beton kemer barajlar" arasında dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında temelden yüksekliğinin 275 metreye ulaşacağına dikkati çeken Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Rezervuarında 2,13 milyar metreküp su depolayabilecek Yusufeli Barajı, 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı ve HES'te üretilecek enerji ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Yusufeli Barajı, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajların hidroelektrik enerji üretimini de artıracak. Barajda depolanan su sayesinde Deriner Barajı'nda 100 megavat, Borçka Barajı'nda 43 megavat ve Muratlı Barajı'nda 17 megavat olmak üzere toplam 160 megavatlık kapasite artışı sağlanacak."

Pakdemirli, projenin toplam 19 milyar liraya mal olmasının planlandığını belirtirken, Yusufeli Barajı'nın enerji üretiminin yanı sıra Çoruh Nehri'nin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajların işletme ömrünü uzatacağını ve taşkın riskini azaltacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, "Yusufeli Barajı'nda gövde betonuna başlama tarihi itibarıyla 30 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunda yüzde 96'lık gerçekleşme sağlandı, bu alanda bir rekora imza atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu'nun, Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere yarın Artvin'e gideceği belirtildi.

Yusufeli İlçesi daha modern olacak

Öte yandan, baraj ve HES nedeniyle taşınacak Yusufeli ilçesi eskiye göre daha modern ve örnek teşkil edecek yeni yerleşim yerine kavuşacak.

Mevcut durumda 750 dekarlık alana sahip ilçenin yeni yerleşim alanı toplamda 1535 dekar olacak.

Proje kapsamında 69,2 kilometre devlet-il yolu ve 36 kilometre köy yolu yapılıyor. Devlet-il yolu projesinde toplam uzunluğu 55,8 kilometre 40 tünel ve toplam uzunluğu 4 kilometre olan 21 köprü-viyadük inşa ediliyor.

Türkiye’nin en yüksek barajı olacak: Son bir metre kaldı
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Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.
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275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
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Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 2891 gündür gece gündüz sürdürülen çalışmalarda 274 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.
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Gövde imalatının tamamlanmasına 1 metre kalan barajda lider blokta son beton dökümleri yapılıyor.
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152 bin metreküp betonun da dökülmesi ile 275 metrelik gövde imalatı tamamlanacak.
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Baraj projesinde gövde inşaatında sona gelinmesi dolayısıyla 3 bakan ve bürokratların katılımı ile tören düzenlenecek.
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Cumartesi günü yapılması planlanan törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katılacak.
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Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek.
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Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.
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Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.
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Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı.
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Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavat elektrik üretimine ulaşılacak.
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Türkiye’nin en yüksek barajı olacak: Son bir metre kaldı
Artvin'de yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına son 1 metre kaldı.


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