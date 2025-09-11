Üniversiteliye BES desteği genişliyor

Türkiye'de 10 milyon kişinin dahil olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) genişletilmesi için yeni modeller devreye alınacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES havuzuna katılması teşvik edilecek. 7 milyona yakın üniversite öğrencisini kapsayacak üniBES modelinin 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, sisteme girecek öğrenciler katkı payı adı altında herhangi bir ödeme yapmayacak. Ödemeyi öğrencilerin yerine devlet yapacak. Üniversite öğrencisi için bir BES hesabı açılacak. Bu hesaba devlet aylık belli bir miktarda katkı payı ödeyecek.





ÜNİBES SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Sistem tam olarak kurgulandığında devlet, BES'e girmek isteyen 25 yaş altı tüm öğrenciler için bir tutar belirleyecek. Bu tutar öğrencinin hesabına aktarılacak ve üzerine bir de devlet katkısı eklenecek. Örneğin; öğrencinin hesabına devlet her ay 2 bin lira üzerine bir de yüzde 30 devlet katkısı eklenecek. Böylece öğrencinin hesabında aylık 2 bin 600 lira, yıllık ise 31 bin 200 TL birikim olacak. Devletin yaptığı ödemeler ve katkılar nakdi olmayacak. Devlet, öğrencinin BES hesabına parayı nakit olarak ödemeyecek. Ancak katkı payları ve devlet katkıları lira cinsinden öğrencinin hesabında gözükecek.





ÖDEMELER İŞ HAYATINA ATILDIKTAN SONRA

Öğrenci üniversiteden sonra çalışmaya başladığında, BES'e devam ederse devletin o tarihe kadar onun adına yatırdığı katkı payını, nakit ya da belirlenen süre içinde parça parça yatıracak. Böylece BES hesabı aktif hale gelecek. Sonrasında öğrenciler katkı paylarını kendi ödeyecek. Devlet ise katkı yapmaya devam edecek. Öğrenci BES'ten çıkmak isterse; sistemdeki birikimler nakdi olmadığı için devlet ile arasında alacak verecek de olmayacak.



