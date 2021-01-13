Ünlü tatil sitesinde büyük mağduriyet iddiası: Aylardır yalvartıyorlar!

2020 yılının başında ortaya çıkan koronavirüs salgının şüphesiz en fazla etkilediği sektörlerin başında turizm sektörü geliyor.

Tüm dünyada hızla yayılan salgın sonrası getirilen yasak ve kısıtlamalar ile turizm tesislerinin de kapasitelerinde ciddi düşüşler gerçekleşirken, erken rezervasyon ile satın alınan çok sayıda tatil de ya iptal oldu ya da farklı bir tarihe çekilerek kısıtlı da olsa yapılabildi.

Tatilini iptal edip para iadesi için aracı kurumlara başvuranlar için ise ödeme için belli bir takvim çıkarılarak iadeler gerçekleştirildi.

Ancak ortaya çıkan bu zaruri durum sonrası gelişen sürecin aksi yönde yaşanan gelişmeler de var.

YÜZLERCE KİŞİ PARA İADESİ BEKLİYOR

Türkiye'nin alanında önde gelen tatil sitesi tatil.com üzerinden otel rezervasyonu yapıp salgın nedeniyle iptal ettirmek zorunda kalan yüzlerce kişi para iadesi için firmaya başvurmasına rağmen ortalama 6 ay ile bir yıl arasında değişen sürelerde ücret iadesi beklediğini iddia ediyor.

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Mağdurlar firma yetkililerinin önceden aralık ayında ödemeleri yapacağını belirtirken şimdi ise ödeme için Mart ayını işaret ettiklerini kaydediyor.

MAĞDURLAR PLATFORMU KURULDU

Sosyal medya ağları üzerinden bir araya gelen mağdurlar platform kurarak yaşadıkları mağduriyetleri paylaşırken online kanallar üzerinden de ilgili firmaya ilişkin para iadesi alamadıklarına yönelik sayfalarca şikayet mesajları paylaşıyor. Salgından kaynaklı tatilini iptal ettirip parasını alamadıklarını iddia edenler arasında fazladan ücret ödeyerek 'İptal Güvence Paketi' adı altında sigorta yaptıranların olması da dikkat çekiyor.

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Söz konusu firma üzerinden mağduriyet yaşadığını iddia edenlerden bazılarının şikayet platformlarına aktardığı mesajlar ise şöyle;

'BİR SENEDİR BEKLİYORUM!'

2020'nin Ocak ayında satın aldığı tatil paketini Covid-19 pandemisi sebebiyle ücretsiz iptal sigortasından yararlanarak iptal ettirdiğini ancak iptal tarihinden itibaren muhatap bulamadığını ve ücret iadesi ile ilgili aramalarının sonuçsuz kaldığını belirten 'Mehmet' isimli vatandaş, paylaştığı mesajını ''Ailemle beraber mağdur edildik. Bir senedir beklemelerimiz sonuçsuz kalmasından dolayı avukatım aracığıyla mevcut şirket ile alakalı yasal işlemleri başlatacağımı bildiririm.'' diyerek bitiyor.

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'GİTMEDİĞİM TATİLİN PARASINI ÖDEDİM'

Şengül isimli mağdur vatandaş ise şikayet mesajında ''2020 yılı 27 Mart'ta iptal ettirdiğim otel rezervasyonumun ücreti hala 11 ay geçmesine rağmen iade edilmedi. Gitmediğim tatilin parasını ödedim, hiçbir dönüş tarafıma yapılmadı. Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayetçi oldum.'' derken, 'Halil' isimli vatandaş ise satın aldığı tatilin söz konusu otelin açılmaması sebebiyle tatil.com tarafından iptal edildiğini ancak iade işleminin yapılması için onlarca kez başvuruda bulunmasına rağmen 6 aydır sonuç alamadığını kaydediyor.

'AYLARDIR YALVARTIYORLAR'

Şikayet mesajında Ağustos 2020 için erkenden tatil aldığını, Covid19 salgını nedeni ile iptal etmek zorunda kaldığını dile getiren Dila isimli vatandaş ise ''Aylardır para iadesi bekliyorum. Telefonlara cevap verilmiyor. Cevap verilse de yetersiz. Kendi paramızı istiyoruz. Resmen aylardır yalvartıyorlar. Hep yatıracağız diyorlar. Yok İzmir depremi yok Covid her şeyi bahane ediyorlar. Aralık ayınca yatıracağız söz dediler. Bugün aradım 'Şubat' dendi. Eşim aradı 'Mart' demişler. Herkese farklı konuşuyorlar.'' diyor.

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TELEFONDA DAKİKALARCA BEKLETİYORLAR

Mağdurlar telefonla nerdeyse bir saat beklemelerine rağmen muhatap bulamadıklarını iddia edip ekran görüntüsü paylaşırken, yenisafak.com da firma yetkililerine ulaşmaya çalıştı. İnternet üzerinden ulaşılan firmaya ait 0212 alan kodlu numara sürekli meşgul çalarken, çağrı merkezi üzerinden yapılan aramada ise yeni rezervasyon alma için telefonlara yanıt verilirken, aktarılan satış sonrası destek bölümünde ise dakikalarca beklenilmesine rağmen telefonlara cevap veren bir muhatap çıkmadı.

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74 GÜNLÜK SÜRE TANINMIŞTI

Koronavirüs salgının iştlemeler üzerindeki etkisini hafifletmek için Ticaret Bakanlığı Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde geçtiğimiz mayıs ayında bir değişiklik yapmış ve eklenen geçici madde ile koronavirüs pandemisi nedeniyle paket tur satın alıp tatile gitmekten vazgeçenlerin ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 74 gün sonrasına kadar ödenmesi şartı getirilmişti.

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Bahsedilen uçuş yasakları ise 1 Haziran itibariyle kademeli olarak kaldırılırken bakanlığın bahsettiği iade tarihi için tanınan süre ise Ağustos ayı ortalarında sona ermişti.

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