Uzak Doğu'ya 8 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Bangladeş, Brunei, Çin, Doğu Timor, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kamboçya, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Tayvan ve Vietnam olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine 2025'te 7 milyar 986,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ İHRACATTA BAŞI ÇEKTİ

Yılın tamamında Uzak Doğu ülkelerine dış satım yıllık bazda yüzde 2,7 artarken, söz konusu ülkeler arasında en fazla ihracat geçen yıl 3 milyar 12,5 milyon dolarla Çin'e yapıldı. Çin'i, 798,3 milyon dolarla Pakistan, 686,4 milyon dolarla Güney Kore, 649,8 milyon dolarla Japonya ve 538,9 milyon dolarla Malezya izledi. Söz konusu dönemde, Çin'e en yüksek ihracatı 1 milyar 642 milyon dolarla madencilik sektörü gerçekleştirdi.

SON YILLARDA TÜKETİMİN MERKEZİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Reha Denemeç, bölgenin son yıllarda küresel üretim ve tüketimin ana merkezi olarak ön plana çıktığını söyledi. Bununla birlikte son 10 yılda küresel ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 60’ının Asya-Pasifik bölgesinden geldiğini ifade eden Denemeç, dünya nüfusunun yüzde 40’ının bu coğrafyada yaşadığını kaydetti. Denemeç, "Ticaret, küresel sermaye, üretim ve yüksek teknolojinin ağırlık merkezinin doğuya kaydığı günümüzde, Türkiye'nin bu dönüşüm içinde yer alması bir tercih değil, bir gereklilik haline gelmiştir" dedi.







