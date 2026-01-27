Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Vakıf Katılım 8 uluslararası ISO standardını entegre şekilde uygulayan ilk katılım bankası oldu

Vakıf Katılım 8 uluslararası ISO standardını entegre şekilde uygulayan ilk katılım bankası oldu

14:3227/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben
Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben

Vakıf Katılım; kalite, çevre, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti, iş sürekliliği, etik yönetim ve çalışan güvenliği gibi kritik alanları kapsayan 8 uluslararası ISO standardını tek bir çatı altında, bütüncül bir yapıda uygulayan ilk katılım bankası oldu.

Vakıf Katılım, insanı merkeze alan ve sürdürülebilirlik odaklı bankacılık anlayışı doğrultusunda kalite, çevre, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti, iş sürekliliği, etik yönetim ve çalışan güvenliği alanlarını kapsayan 8 uluslararası ISO standardını entegre yönetim sistemi yaklaşımıyla hayata geçirerek uluslararası sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı.

Bir yıl süren çalışmaların neticesinde ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 18295 – Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi, ISO 37001 – Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, ISO 10002 – Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alan Vakıf Katılım böylece, geleceğin bankacılık anlayışına yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturdu.

“Sürdürülebilir bankacılık anlayışımızı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Uluslararası sertifikasyon süreci, Vakıf Katılım’ın kurumsal dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Farklı alanlarda alınan bu sertifikalar; faaliyetlerimizin tutarlılığını ve paydaşlarımıza verdiğimiz güven taahhüdünü somut biçimde ortaya koyuyor. Güçlü kurumsal altyapımız ve uluslararası standartlarda yönetilen süreçlerimizle, sürdürülebilir bankacılık anlayışımızı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.” dedi.




#vakıf katılım
#katılım bankası
#banka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Denizli elektrik kesintisi: 28 Ocak ADM elektrik kesintisi programı