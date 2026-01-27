Vakıf Katılım 8 uluslararası ISO standardını entegre şekilde uygulayan ilk katılım bankası oldu

Vakıf Katılım, insanı merkeze alan ve sürdürülebilirlik odaklı bankacılık anlayışı doğrultusunda kalite, çevre, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti, iş sürekliliği, etik yönetim ve çalışan güvenliği alanlarını kapsayan 8 uluslararası ISO standardını entegre yönetim sistemi yaklaşımıyla hayata geçirerek uluslararası sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı.

Bir yıl süren çalışmaların neticesinde ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 18295 – Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi, ISO 37001 – Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, ISO 10002 – Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alan Vakıf Katılım böylece, geleceğin bankacılık anlayışına yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturdu.