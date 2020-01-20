Ekonomi Vakıf Katılım altın ve gümüşte lider oldu
İŞ DÜNYASI

Vakıf Katılım altın ve gümüş işlem hacminde lider

Vakıf Katılım altın ve gümüşte lider oldu

Vakıf Katılım, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında (KMTP) en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştiren kurum olarak 2019 yılına damga vurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Milli Altın Bankası olma hedefiyle 2017'de Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda külçe altın işlemlerine başlayan Vakıf Katılım, 2 yıl içinde liderlik koltuğuna oturdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

2018 yılında 425 milyon dolarlık altın ihracatı yaparak ülke ekonomisine destek sağlayan Vakıf Katılım, 2019 yılı içerisinde 63,4 ton fiziksel külçe altın alım satımı gerçekleştirerek KMTP'da en fazla altın işlem hacmine sahip olan banka unvanını elde etti.

  • Borsa İstanbul KMTP'daki toplam işlem hacminin yüzde 20,95'ini tek başına gerçekleştiren Vakıf Katılım, toplamda 58 bin 891 adet işlem yaparak adet bazında da en fazla işleme imza atan üye kurum olma başarısını gösterdi.

Altın alış tarafında yüzde 12,58, satış tarafında ise yüzde 29,32’lik işlem payına sahip olmayı başaran Vakıf Katılım, piyasa yapıcılık adına Borsa İstanbul'da hem alım hem de satım yönünde piyasaya sürekli likidite sağladı.

Vakıf Katılım’ın izlediği strateji sayesinde gösterdiği başarılı performans; sadece altında değil gümüş işlem hacminde de birinci olmasını sağladı.2019 yılında Borsa İstanbul KMTP’da 236,7 ton fiziksel gümüş işlemi yapan Vakıf Katılım, gümüş işlemlerinde de toplam hacmin yüzde 24,10’unu gerçekleştirerek en fazla işlem hacmine sahip üye kurum oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, altın bankacılığında kısa sürede önemli başarılara imza atarak, bu alanda referans kurum olma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ve en fazla işlem hacmine sahip kurum olma başarının çok önemsediklerini belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız planlamada 2019 yılında ulusal ve uluslararası işlemlerimizin hacmini daha da yukarı seviyelere taşımayı amaçladık. Bugün itibarıyla hedeflerimizi tutturduğumuz görüyoruz. 2020 yılında da ülkemiz ve ekonomimiz için katma değer yaratacak çalışmalara ve faaliyetlere destek olmayı sürdüreceğiz. Bu bağlamda Vakıf Katılım olarak, Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma projeksiyonunu stratejik hedef olarak belirledik. Yurt içi piyasanın yanı sıra uluslararası piyasalardaki işlem hacmimizi de genişletmemize olanak tanıyacak çalışmaları aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Ses getirecek yeni projelerimizi de hayata geçirerek piyasa yapıcı rolümüzü önümüzdeki yıllara taşıyacağız. Türkiye’nin milli altın bankası olma hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz."

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