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Ekonomi Validen 1 milyon TLlik arsaya tepki
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EMLAK

Ordu Valisi'nden arsa tepkisi

Validen 1 milyon TL'lik arsaya tepki

Ordu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) olağan genel kurul toplantısında konuşan Vali Seddar Yavuz OSB'lerdeki arsa fiyatlarına tepki gösterdi. Fatsa OSB’de bir dönüm yerin bedelinin 1 milyon TL olduğunu belirten Yavuz, OSB'lerin arsa spekülatörlüğü yapılacak yerler olmadığını dile getirip, sanayicinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi IHA
Fatsa Organize Sanayi Bölgesi.
Fatsa Organize Sanayi Bölgesi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan Ordu OSB Genel Kurul toplantısına, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu OSB Başkan Vekili Murat Şimşek ve Ordu OSB’de faaliyet gösteren iş adamları katıldı.

Genel kurulda konuşan Vali Yavuz, “Ordu, Fatsa ve Ünye OSB ile ilgili olarak şu ana kadar önemli gelişmeler meydana geldi.

Ünye OSB’yi büyük ölçüde bu yıl içinde ihaleye çıkarabilecek bir noktaya getirdik. Fatsa OSB ise elimizdeki parselleri dikkatli kullanmak şartıyla ve diğer imar planını da yaparak şu anda genişlemeye devam ediyoruz. Arsa tahsislerine başladık. 12 parsel oluşturduk ve tahsislerini gerçekleştirdik. Buradan elde ettiğimiz gelirlerle 50 dönüm civarında yeni bir alan daha açmış olacağız. Bize gelen talepleri Fatsa OSB’de karşılar noktada olmayı hedefliyoruz” dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz.

30 MİLYON LİRA ÖDEDİK

Vali Yavuz, “Yeni OSB’lere 30 milyon civarında kamulaştırma parası ödedik. Ordu OSB’de de önemli ödemeler yaptık. Buradaki ikinci OSB ile ilgili olarak da çalışmaya ihtiyacımız var. Gerek valiliklerin, gerek büyükşehir belediye başkanlıklarının OSB yönetiminde olmasının bize faydası yok. Yönetimde olma gibi bir arzumuz da yok. Ancak, vali ve büyükşehir belediye başkanının olmadığı bir OSB’nin de size çok ciddi katkısı olmaz” diye konuştu.

''ARSA SPEKÜLATÖRLÜĞÜ YAPILACAK YERLER DEĞİL''

Vali Yavuz, ”Bizim OSB’leri daha etkin kullanmamız lazım. Ünye OSB için talepleri topladık. Ciddi yatırımcıları dikkate aldık. OSB’ler arsa spekülatörlüğü yapılacak yerler değildir. Fatsa OSB de maliyetimiz, metrekaresi 200 TL’ye yaklaşıyor. Fatsa OSB’de bir dönüm yerin bedeli 1 milyon TL’dir. Biz eğer sanayiciye, üretime destek vermeyeceksek, arsa spekülatörlerine destek vereceksek, bunu başta kararlaştırmalıyız. Bu konuyu hep beraber tartışıp konuşmamız, gerçek üreticiyi, sanayiciyi destekliyor olmamız gerekir. Sayın Bakanımızın bilgi ve tecrübesiyle hep birlikte yola çıkabiliriz. Bu yol daha başarılı yol olabilir. Yüksek teknoloji, katma değeri yüksek ürünleri Ordu’da üretebilirsek, bizim yolumuz daha açık olur.” diyerek konuşmasını tamamladı.

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Fatsa OSB.

'OSB'LER DEPO DEĞİLDİR'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise belediyenin asfalt, çöp, kaldırım gibi görevlerinin yanında esas ekonomik kalkınmayı sağlamak, işsizliğe önlem almak, istihdam meselesini çözmek, katma değeri yüksek ürünlere geçmek gibi önemli görevleri bulunduğunu ifade ederek, ”Ordu’yu bütün olarak Sayın Valimiz başta olmak üzere sizlerle birlikte geliştireceğiz. Bunun içinde yeni dönemi birlikte yürütelim istiyorum. Katma değeri yüksek ürünlere geçebiliriz. Bununla ilgili organize sanayi bölgeleri temel unsurlardan bir tanesidir. Ordu’da yer yok, yatırımcı yer bulamıyor gibi ifadeler çok kullanılır. Bu söylemlerin söz konusu olmaması lazım. Madem ki niyetimiz var bunla ilgili mevcut şartları da zorlayıp yeni sahalar bulabiliriz. Benim çalışmam oldu. Ordu’nun yer çözümüne katkım olacak yeni yaklaşım uygun zamanda sizlerle paylaşacağım” dedi.

OSB’lerin depo olarak değil, sanayi olarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Güler, “Burası mevcut yatırımcılara hizmet etmeli. Yer sıkıntısı çekilen bir yerde mevcut yerleri çok verimli kullanmamız lazım. Ünye’nin sorunu çözülüyor. Fatsa ile birlikte Karaağaç köyündeki çalışmalarda yürüyor. Burada öyle bir görev bölümü yapalım ki, yükte hafif, değeri pahalı yatırımlara ağırlık verelim. Başta Çinliler olmak üzere buraya ilgi duyan yatırımcılar var. Ayın 20’ sinde önemli Çinli yatırımcı grup elçi ile birlikte gelecek. Singapur Büyükelçisi de Ordu’ya gelecek. Kafamızdaki soruları çözüp görüş birliğine varalım. Ordulu iş adamlarının iş konusunda net görüşü olsun” şeklinde konuştu.

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