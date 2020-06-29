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Ekonomi Vanda yetiştirilen kazlara yurt dışından talep Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Van haberleri: Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor

Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da talep aldıklarını söyledi. Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan, "Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Van Tuşba'ya bağlı Tabanlı Mahallesi'nde yaşayan Ömer ve Bilal Kasap kardeşler, 2 yıl önce Fransa’dan kaz yumurtası aldı. 2 kardeş, getirdikleri yumurtalardan Ankara’da kuluçka sistemiyle aldıkları civcivleri, mahalleye 2 yıl önce kurdukları kaz çiftliğine getirdi.

Kaz çiftliği kurdu: Siparişlere yetişemiyor
EKONOMİ
Kaz çiftliği kurdu: Siparişlere yetişemiyor

Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çiftlikte yetişen, yüksek verimli Fransız G35 ve G36 cinsi kaz civcivlerinden 6 ayın sonunda yumurta alınmaya başlandı. Yumurtalardan çıkan civcivlere, Türkiye'nin birçok ili başta olmak üzere İran ve Irak'tan talep gelmeye başladı. Çiftlikte 500 damızlık kaz ile 2 bin civciv yetiştirdiklerini anlatan Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

'BÖLGE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN, HERKESE ÖNERİYORUZ'

Bilal Kasap, gelen talepleri yetiştirmek için kaz çiftliğini büyümeyi hedeflediklerini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Civcivleri yetiştirip damızlık haline getirdik. Yetiştirdiğimiz damızlıklarımızın bir kısmını kışın kesime verdik. Daha sonra bunları sezonluk yumurtlama dönemine hazırlamaya başladık. Yumurtlamaya başladıktan sonra zaten insanların ilgisini çekmeye başladı. Tuşba Kaz Çiftliği olarak bu yıl istediğimiz sayıya ulaşamadık. Bu da damızlıktan dolayı. İran ve Irak'tan da talep var. Şu an 500 damızlık kazımız var. 2 bin adet de civciv var. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl satışlarımızı istediğimiz gibi yapamadık. Gelen talepleri karşılayamadık. Kaz satışlarımızı en çok Kars, Ardahan, Batman, Siirt ve Rize'ye yapıyoruz. Bölgemiz kaz yetiştiriciliğine uygun olduğu için bu işi herkese öneriyoruz."

Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bir de kaz yağı var onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum"

Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan ise etlerinin çok lezzetli olduğunu söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum. Şu an 13 kazım var. Önümüzdeki yıl bu sayıyı artırmayı düşünüyorum. Herkese kaz etini tavsiye ediyorum."
Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor
FOTOĞRAF 26
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Van Tuşba'ya bağlı Tabanlı Mahallesi'nde yaşayan Ömer ve Bilal Kasap kardeşler, 2 yıl önce Fransa’dan kaz yumurtası aldı.
Title
2 kardeş, getirdikleri yumurtalardan Ankara’da kuluçka sistemiyle aldıkları civcivleri, mahalleye 2 yıl önce kurdukları kaz çiftliğine getirdi.
Title
Çiftlikte yetişen, yüksek verimli Fransız G35 ve G36 cinsi kaz civcivlerinden 6 ayın sonunda yumurta alınmaya başlandı.
Title
Yumurtalardan çıkan civcivlere, Türkiye'nin birçok ili başta olmak üzere İran ve Irak'tan talep gelmeye başladı.
Title
Çiftlikte 500 damızlık kaz ile 2 bin civciv yetiştirdiklerini anlatan Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Title
Bilal Kasap, gelen talepleri yetiştirmek için kaz çiftliğini büyümeyi hedeflediklerini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Civcivleri yetiştirip damızlık haline getirdik. Yetiştirdiğimiz damızlıklarımızın bir kısmını kışın kesime verdik. Daha sonra bunları sezonluk yumurtlama dönemine hazırlamaya başladık. Yumurtlamaya başladıktan sonra zaten insanların ilgisini çekmeye başladı. Tuşba Kaz Çiftliği olarak bu yıl istediğimiz sayıya ulaşamadık. Bu da damızlıktan dolayı. İran ve Irak'tan da talep var. Şu an 500 damızlık kazımız var. 2 bin adet de civciv var. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl satışlarımızı istediğimiz gibi yapamadık. Gelen talepleri karşılayamadık. Kaz satışlarımızı en çok Kars, Ardahan, Batman, Siirt ve Rize'ye yapıyoruz. Bölgemiz kaz yetiştiriciliğine uygun olduğu için bu işi herkese öneriyoruz.
Title
Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan ise etlerinin çok lezzetli olduğunu söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum. Şu an 13 kazım var. Önümüzdeki yıl bu sayıyı artırmayı düşünüyorum. Herkese kaz etini tavsiye ediyorum.
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Title
Title
Title
Title
Title
Title
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Title
Title
Title
Title
Title
Title
Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor
Van'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da talep aldıklarını söyledi. Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan, "Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum" dedi.
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Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor
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Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor

Van'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da talep aldıklarını söyledi. Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan, "Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum" dedi.
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