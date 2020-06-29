Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor

Civcivleri yetiştirip damızlık haline getirdik. Yetiştirdiğimiz damızlıklarımızın bir kısmını kışın kesime verdik. Daha sonra bunları sezonluk yumurtlama dönemine hazırlamaya başladık. Yumurtlamaya başladıktan sonra zaten insanların ilgisini çekmeye başladı. Tuşba Kaz Çiftliği olarak bu yıl istediğimiz sayıya ulaşamadık. Bu da damızlıktan dolayı. İran ve Irak'tan da talep var. Şu an 500 damızlık kazımız var. 2 bin adet de civciv var. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl satışlarımızı istediğimiz gibi yapamadık. Gelen talepleri karşılayamadık. Kaz satışlarımızı en çok Kars, Ardahan, Batman, Siirt ve Rize'ye yapıyoruz. Bölgemiz kaz yetiştiriciliğine uygun olduğu için bu işi herkese öneriyoruz.