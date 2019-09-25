Ekonomi Yabancı gayrimenkulde Antalyayı sevdi
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Yabancı gayrimenkulde Antalya’yı sevdi

Türkiye'de yabancıya en çok konut satışının yapıldığı Antalya yabancıya gayrimenkul satışında da en üst sıralarda yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği(GYODER) üyesi Helmann Consturaction Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün, gayrimenkul sektöründe yabancıların Antalya’yı sevdiğini söyledi.

Selman Özgün, REIDIN ve GYODER tarafından hazırlanan ve yeni konut fiyat endeksi kapsamında sunulan veriler irdelendiğinde 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,1 düzeyindeki yabancılara konut satış oranının, 2018’in son çeyreğinde yüzde 15 düzeyine ulaştığını söyledi.

FİRMALAR BİLİNÇLENİRSE SATIŞLAR KATLANIR

Helmann Consturaction Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün, 250 bin dolardeğerinde bir mülk edinen yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı tanınması hakkında birçok firmanın bilgi sahibi olmadığına işaret etti. Özgül daha bilinçli bir sektör ile satışların katlanabileceğini söyledi.

TURİST OLARAK GELDİLER TÜRKİYE’Yİ İKiNCİ VATANLARI YAPTILAR

Antalya’ya bu yıl en çok turist gönderen ülkeler Rusya ve Almanya oldu. Zirvede yeralan ülkeler Türkiye’de konut satım alımında da yine listenin başında yeraldılar. Kemer, Manavgat Rusların ağırlıklı tercihi olurken Alanya Almanların en çok tercih ettiği yerler arasında yeraldı. Yabancı yatırımcı açısından ise Antalya merkez Konyaaltı çekim merkezi oldu. Belek ise yabancı yatırımcıların gözbebeği oldu.

FAİZ İNDİRİMİ SEKTÖRÜ CANLANDIRIR

Selman Özgül son olarak faiz indirimleri ile sektörün ivme kazanacağını söyledi. Sektördeki asıl problemin banka kredileri faizi olduğunu belirten Özgün, “Kredi şartları çok zorlaştırılmış durumda idi.Faiz indirimi ile sektörümüz bu handikaptan kurtulmuş olduk” dedi.

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