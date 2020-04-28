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Ekonomi Yabancıya 100 milyon liralık online gayrimenkul satışı
EMLAK

Yabancıya 100 milyon liralık online gayrimenkul satışı

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Faruk Akbal, martta, yabancılara online yapılan konut satış tutarının 100 milyon lirayı aştığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul markalarını temsil eden GİGDER'in Başkanı Akbal, yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayı itibarıyla yabancılara online satışların başladığını bildirdi.

Akbal, Türkiye'ye seyahat edemeyen yabancıların ilgisini GİGDER olarak Facetime, Zoom, Skype ve Whatsapp gibi online platformlara taşıdıklarını dile getirerek, "Yenilikçi bakış açısı, teknolojik imkanlar ve ülkemizin sağlıkta yakaladığı ivmeyi kullanarak uluslararası alanda talep oluşmasını sağladık ve bu talepler dijital araçlarla ön satış ve rezervasyona dönüştü." diye konuştu.

Üyelerin, martta 120 gayrimenkulün satış ve rezervasyonunu online platformlar üzerinden gerçekleştirdiğini ve 100 milyon lirayı aşan gelir elde ettiğini anlatan Akbal, şu bilgileri verdi:

"Elde edilen 100 milyon lirayı aşan satış ve rezervasyon, GİGDER üyelerinin gelişmelere karşı aldığı hızlı aksiyon ve benimsediği yenilikçi yaklaşımla ortaya koyduğu bir performanstır. Aynı zamanda piyasada güzel şeyler de olduğunun resmidir. Öte yandan aslında değişen trendlere ülkemizin ve şirketlerimizin hızlıca ayak uydurduğunun da bir göstergesidir."

Akbal, salgının görülmeye başladığı andan itibaren hem VR gözlüklerle hem online araçlarla yabancı müşterilere sanal turların gerçekleştirildiğini ve satışların bu yöntemlerle sürdürüldüğünü anlattı.

"Yeni süreçle ilgili bazı düzenlemelere ihtiyacımız var"

GİGDER Başkanı Akbal, martta yakaladıkları trendin aslında geleceğin de habercisi olduğunu belirterek, koronavirüs sonrasında gayrimenkul sektöründe pazarlama, satış ve yönetim süreçlerinde büyük bir dönüşüm gerçekleştiğini söyledi.

Akbal, "Proptech ile sanal ve artırılmış gerçeklik sağlayan teknolojiler, otomasyonlar, CRM hizmetleri, dijital hedefli reklam ve ilan servisleri, kitle fonlama, blokchain ve danışman skorları gibi birçok konuda sektör hızla değişiyor." dedi.

Bu sistemlerin gelişmesi için bazı düzenlemelere ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan Akbal, "Ayrıca yabancılara ilişkin işlem başvuruları başta olmak üzere, yetki belgesi olan emlak işletmelerinin işlem başlatabilmesi gibi çeşitli fonksiyonlara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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