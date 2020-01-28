Ekonomi Yabancıya konut satışını iki il sırtladı
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Yabancıya konut satışını İstanbul ve Antalya sırtladı

Yabancıya konut satışını iki il sırtladı

Yabancıya konut satışını 2019 yılında İstanbul ve Antalya sırtlarken Türkiye geneli satışı gerçekleştirilen toplamda 45 bin 483 konuttan yüzde 66'sı (29 bin 808) bu iki ilden yapıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl yabancıların ülke genelinde aldığı konut sayısı 2018'e göre yüzde 14,7 artarak 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 20 bin 857 konutla İstanbul alırken, bu kenti 8 bin 951 konutla Antalya izledi.

Bu iki ilden yabancılara satılan konut sayısı 29 bin 808 adetle 30 bin bandını zorlarken, toplam satış içerisinden yüzde 66 pay aldı. Yani geçen yıl yabancılara satılan her 3 konuttan ikisi İstanbul ve Antalya'dan yapılmış oldu.

  • Geçen yıl en çok konut satışı yapılan iller arasında 2 bin 539 adetle Ankara, 2 bin 213 adetle Bursa, 1696 adetle Yalova, 1247 adetle Sakarya, 957 adetle Muğla, 935 adetle Trabzon, 885 adetle Samsun, 837 adetle Aydın ilk 10'da yer aldı.

İstanbul'da yüzde 45, Antalya'da yüzde 13 artış

Geçen yıl İstanbul'da yabancılara yapılan konut satışı 2018'e göre yüzde 45'lik artışla 20 bin 857 adede yükseldi. Son 5 yılda yabancıya konut satışında liderlik koltuğunda oturan kentte, bu sürede 56 bin 613 konut yabancıların oldu.

Kentte özellikle vatandaşlık hakkı alabilmek için alt sınır olan tutarın 250 bin dolara düşürülmesi sonrası gayrimenkullere ilgi hızla arttı.

Antalya'da ise konut satış adedi 2019'da önceki yıla göre yüzde 13'lük artışla 8 bin 951'e yükseldi. Her ne kadar 2019 başında konulan 10 bin hedefi tutturulamasa da, söz konusu rakama ulaşmak için yüzde 10'luk bir fark kaldı. Hedefin bu yıl geçilmesi hedefleniyor.

En son 2014 yılında ilk sıraya yükselen ve sonraki yıllarda ikincilik koltuğunda oturan Antalya'da son 5 yılda yabancılara satılan konut adedi ise 32 bin 20 oldu.

  • Son 5 yılda yabancılara satılan konut sayısı 148 bin 399 adedi bulurken, bu rakamın yüzde 60'ına denk gelen 88 bin 633 adedi İstanbul ve Antalya'dan yapıldı.

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