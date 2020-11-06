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Ekonomi Yapılandırmada çiftçilere müjde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapılandırmada çiftçilere müjde

Yapılandırmada çiftçilere müjde

Vergi borçlarının yapılandırılmasının kapsamı genişletildi. TBMM’de AK Parti’nin verdiği önergeyle yapılandırmadan çiftçi ve orman köylülerinin de faydalanmasının önü açıldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Vergi borcunda kapsam genişledi.
Vergi borcunda kapsam genişledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti’nin verdiği önergeyle yapılandırmadan çiftçi ve orman köylülerinin de faydalanmasının önü açıldı.

ÇİFTÇİLERE DE KOLAYLIK

  • Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak. Genel Kurulda kabul edilen diğer maddeler ise şöyle: İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Ağrı'da işsiz gençleri sevince boğan 'altın rezervi' müjdesi: En kısa sürede çıkartılacak
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Geçtiğimiz gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’ın Ağrı’da büyük bir altın rezervi bulduk açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı’ya çevrilmişti. Bulunan altın rezervinin Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünün yakınlarında olduğunun açıklanması üzerine köy sakinleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Altın rezervi için kurulacak tesiste çalıştırılmak üzere bine yakın işçinin alınacağının belirtilmesi, köylülere 2’nci bir sevinç yaşattı. Köy halkı ise şimdi büyük bir merakla altın rezervi için kurulacak tesisin açılmasını bekliyor.
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2005 yılından beri bu bölgede altın arama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Mollakara köyü sakinlerinden Aslan Çiftçi, Bu bölgede bilindiği üzere iş imkanları pek yok. Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak. Bizler burada çalışacağız. Bu durum bizi çok sevindirdi. 2005 yılından beri bu bölgede bir sondaj çalışması var. Bulunan rezerv çok büyük sanırım. TMSF Başkanımız büyük bir rezerv olduğunu açıkladı. Böyle bir durum karşısında bizim de iş bulma imkanımız olacak. Bu rezervin ilimize, ilçemize, köyümüze illaki çok büyük katkısı olacak. Bu sayede 400-500 kişi burada çalışabilecek dedi.
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Köylerinde altın rezervinin bulunmasına çok sevindiklerini dile getiren köy sakinlerinden Selami Polat, daha önce çalışmak için başka illere gittiklerini ve bu yüzden ailelerinden uzak kaldıklarını ifade etti. Bulunan altın rezervi için kurulacak tesisle birlikte kendileri için de iş imkanı doğacağını belirten Polat, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
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Burada altın madeni rezervinin bulunduğunu duyunca çok sevindik. Ailemiz ve köylümüz çok sevindi. Biz daha önce Batı illerine çalışmaya gidiyorduk. 3-5 ay gelemiyorduk. Ailemizden uzak kalıyorduk. Şu anda bu rezervin köyümüzde bulunmasına çok sevindik. Burada bizler için iş imkanı doğdu. Doğacak iş imkanıyla birlikte artık çalışmak için başka illere gitmemize gerek kalmayacak. Bizler bu madende çalışarak geçimimizi sağlayabiliriz. Bulunan altın rezervi hem bölge halkı için hem de ülkemiz için büyük bir nimettir. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah.
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Ağrı'da işsiz gençleri sevince boğan 'altın rezervi' müjdesi: En kısa sürede çıkartılacak
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara köyünde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.


KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE 2021 HAZİRAN YETKİSİ

  • Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Kabul edilen maddelere göre vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.
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