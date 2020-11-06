Yapılandırmada çiftçilere müjde

2005 yılından beri bu bölgede altın arama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Mollakara köyü sakinlerinden Aslan Çiftçi, Bu bölgede bilindiği üzere iş imkanları pek yok. Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak. Bizler burada çalışacağız. Bu durum bizi çok sevindirdi. 2005 yılından beri bu bölgede bir sondaj çalışması var. Bulunan rezerv çok büyük sanırım. TMSF Başkanımız büyük bir rezerv olduğunu açıkladı. Böyle bir durum karşısında bizim de iş bulma imkanımız olacak. Bu rezervin ilimize, ilçemize, köyümüze illaki çok büyük katkısı olacak. Bu sayede 400-500 kişi burada çalışabilecek dedi.