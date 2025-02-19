Yaşlı bakımının fiziksel ve psikolojik boyutları Medipol'de masaya yatırıldı

Hastanenin ilk açılışında böyle bir konu ne bizim gündemimizde ne de Türkiye'nin gündeminde yer alıyordu. Ancak yıllar içinde, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Kendi evde bakım hizmetimizin başlangıcından itibaren, birlikte nereden geldiğimizi, neler yaptığımızı ve nereye gitmemiz gerektiğini tartıştığımızda, güzel işler başardık. Fakat neyi fark ettik? Yapmamız gereken işler, yaptıklarımızdan çok daha fazla.

Hastanenin ilk açılışında böyle bir konu ne bizim gündemimizde ne de Türkiye'nin gündeminde yer alıyordu. Ancak yıllar içinde, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Kendi evde bakım hizmetimizin başlangıcından itibaren, birlikte nereden geldiğimizi, neler yaptığımızı ve nereye gitmemiz gerektiğini tartıştığımızda, güzel işler başardık. Fakat neyi fark ettik? Yapmamız gereken işler, yaptıklarımızdan çok daha fazla.

Sempozyumun sadece sağlık hizmetleri ile ilgili değil insan onuru ve yaşam kalitesini korumayla da ilgili olduğunu belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı, “Bu sempozyum, yalnızca sağlık hizmetleriyle ilgili bir organizasyon olmanın ötesinde, insan onurunu ve yaşam kalitesini korumaya adanmış bir yolculuğun önemli bir durağıdır. Bugün, insan hayatının en özel dönemlerinden birine odaklanmak ve onun anlamını derinlemesine kavramak için bir araya geldik. Sempozyum boyunca konuşmacılarımızın bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, yaşlı bireyin özellikleri, aktif ve başarılı yaşlanma, yaşlı bakım modelleri, güvenli ev ortamı oluşturma gibi konularda bilgilerimizi artıracağız.“ ifadelerini kullandı.