Ekonomi Yeni KOBİ destek paketinde neler var? Erdoğandan 2022 KOBİ destek paketleri açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni KOBİ destek paketinde neler var? Erdoğan'dan 2022 KOBİ destek paketleri açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketinin müjdesini verdi. Peki, yeni KOBİ destek paketinde neler var? Yeni KOBİ destekleri neler? İşte son dakikla haberinin detayları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni KOBİ destek paketinde neler var? Erdoğandan 2022 KOBİ destek paketleri açıklaması!
kobi desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! 3 yeni destek paketini duyurdu. Kredi Garanti Fonu kredi desteği sağlayacak. Peki, 2022 KOBİ destek paketinde neler olacak?

YENİ KOBİ DESTEKLERİ NELER?

Erdoğan'ın yeni KOBİ desteğine ilişkin açıklaması şöyle:

"Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi. İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini; KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi sağlamak için hazırladık.

Yatırım Destek Paketi, Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlerden başlayarak Katma Değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmaları kapsamaktadır.

İhracat Destek Paketi ise; Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz."

Elektrikte indirimli tarife: Elektrik faturaları kotası ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
ÖZGÜN
Elektrikte indirimli tarife: Elektrik faturaları kotası ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

​Üç yaşındaki kızını ayının önüne attı.
Bu kez Balkanlardan geliyor

Bu kez
Balkanlar'dan geliyor

​Meteorolojiden bir 'kar' uyarısı daha.
Elektrik faturalarına düzenleme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

​TBMM komisyonu çarşamba günü tekrar toplanacak

​Ukrayna'da askerler sivilleri savaşa hazırlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.