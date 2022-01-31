Yeni KOBİ destek paketinde neler var? Erdoğan'dan 2022 KOBİ destek paketleri açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! 3 yeni destek paketini duyurdu. Kredi Garanti Fonu kredi desteği sağlayacak. Peki, 2022 KOBİ destek paketinde neler olacak?
YENİ KOBİ DESTEKLERİ NELER?Erdoğan'ın yeni KOBİ desteğine ilişkin açıklaması şöyle:
"Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi. İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini; KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi sağlamak için hazırladık.
Yatırım Destek Paketi, Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlerden başlayarak Katma Değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmaları kapsamaktadır.
İhracat Destek Paketi ise; Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz."