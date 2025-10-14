‘Yeni Yuvam’la 60 ayda ev sahibi ol

Emlak Konut GYO, Emlak Katılım iş birliğiyle “Yeni Yuvam Modeli”ni hayata geçirerek Türkiye’de ilk kez kamu güvencesiyle faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz ev sahibi olma dönemini başlattı. "Yeni Yuvam Modeli", teslimat süresi beklemeden, tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı ile 60 aya varan taksit imkânı sunuyor.
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir finansman sistemini devreye aldı. Emlak Katılım iş birliğiyle geliştirilen "Yeni Yuvam Modeli", teslimat süresi beklemeden, tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı ile 60 aya varan taksit imkânı sunuyor. İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 prestijli projede uygulanacak bu sistem, tasarruf finansmanında yeni bir dönemi başlatıyor.
FAİZSİZ VE PEŞİNATSIZ MODEL
Emlak Konut geliştirdiği “Yeni Yuvam Modeli” ile tasarruf finansman modeli kapsamında, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıran yenilikçi finansman çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Bu model diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkânı sağlıyor. Ayrıca, peşinat ve faiz ödemeden konut sahibi olma imkânı tanınıyor. Teslimat süresini beklemeden hemen ev sahibi olunabilen bu sistemde, vatandaşlara 60 aya kadar vadeli taksit planları sunuluyor.
23 PRESTİJLİ PROJEDE GEÇERLİ
Model, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 projesinde uygulanıyor. Yenişehir Evleri Arnavutköy, Komşu Finans Evleri, Evora İzmir, Göktürk Kemer Evleri, Senfoni Etiler, Park Yaşam Antalya gibi prestijli projelerden konut almak isteyen vatandaşlar, çekilişsiz ve kurasız şekilde ev sahibi olabiliyor. Konut sahibi olmak isteyenler, Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya "Yeni Yuvam Modeli"ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabiliyor.
6 milyon liralık daire için ödeme planı
- “Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında 6 milyon lira değerindeki bir konut için örnek ödeme planı şöyle: İlk 30 ay boyunca Emlak Konut ve tasarruf finansmanı şirketine aylık toplam 150 bin TL ödeme yapılıyor. Sonraki 30 ayda ise yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme gerçekleştiriliyor. Finansman desteğinin %50’lik bölümü için %7 oranında katılım bedeli alınıyor. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkânıyla ödenebiliyor.