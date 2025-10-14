‘Yeni Yuvam’la 60 ayda ev sahibi ol

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında 6 milyon lira değerindeki bir konut için örnek ödeme planı şöyle: İlk 30 ay boyunca Emlak Konut ve tasarruf finansmanı şirketine aylık toplam 150 bin TL ödeme yapılıyor. Sonraki 30 ayda ise yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme gerçekleştiriliyor. Finansman desteğinin %50’lik bölümü için %7 oranında katılım bedeli alınıyor. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkânıyla ödenebiliyor.