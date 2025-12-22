Yeni Şafak
Yenilenebilir enerji 75 bin megavatı aştı: Kurulu gücün üçte biri rüzgar ve güneş

11:5422/12/2025, پیر
G: 22/12/2025, پیر
DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan yenilenebilir enerji açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığını belirterek, "Kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, kasım ayında 121 bin 782 megavata çıktı. Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı, kasımda da yükselmeyi sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücünün, yüzde 62'sine karşılık gelen 75 bin 615 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

'KURULU GÜCÜN 87 BİN 90 MEGAVATI YERLİ KAYNAKLARDAN'

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığına dikkat çekti. Bayraktar, rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamının 39 bin 215 megavata ulaştığını ifade ederek, "Elektrik kurulu gücümüzde sadece güneşin payı, yüzde 20 bandını aştı ve yüzde 20,3'e erişti. Rüzgarın payı da yüzde 11,9'a yükseldi. Böylece, kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu" dedi.

Kasım ayı sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payının yüzde 71,5 olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, kurulu gücün 87 bin 90 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğuna vurgu yaptı.

'Gücümüze güç katmayı sürdüreceğiz'

2025 yılında yatırım tutarı 4 milyar dolar olan toplam 3 bin 800 megavat kurulu gücündeki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarını başarıyla tamamladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, "Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde önemli bir potansiyele sahibiz. Her yıl bu alanda en ez 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide gücümüze güç katmayı sürdüreceğiz. Yenilenebilir kaynaklarımızı merkeze alarak ve yerlileştirme hamlelerimizi artırarak hayata geçirdiğimiz her bir megavat yatırım, bizi 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor" açıklamasını yaptı.



#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#rüzgar enerjisi
#güneş enerjisi
