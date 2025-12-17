Enerjiye Ertuğrul Gazi dopingi! Bakan Bayraktar duyurdu: Tam 9,3 milyar metreküp katkı sağladı





Türkiye’nin 2'si LNG terminali ve 3'ü de FSRU olmak üzere toplamda 5 LNG giriş noktası bulunuyor. Dörtyol FSRU ve Saros FSRU ile Marmaraereğlisi LNG Terminali ⁠BOTAŞ tarafından işletilirken, bir LNG terminali ve bir FSRU terminali de İzmir Aliağa'da özel sektör bünyesinde yer alıyor.