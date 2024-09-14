Yenilenebilir yatırıma hızlı izin

Yenilenebilir enerji ekosistemi ile iklim değişikliğini tersine çevirmeye çalışan ve tüketiciyi koruyan üretim santralleri, özellikle kapasite artışı ve hibrit üretim tesisleri yatırımlarının hızlı devreye girebilmesi için daha etkin idari izin süreçlerine ihtiyaç duyuyor. Bu durum, enerjide arz güvenliğinin sağlanması açısından da önemli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sektörden de gelen bu talep doğrultusunda Meclis’in yeni döneminde bir düzenlemeye gitmeyi planlıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili izin süreçleri kolaylaştırılacak. Avrupa’da 7 yılı bulan zaman dilimi Türkiye’de rekor düzeye indirilecek. Halihazırda 3 yıl olan izinler 2 yılın altına çekilecek. Düzenleme ile üretilen projelerin daha hızlı bir şekilde elektrik üretimine dönüştürülmesi hedefleniyor.

ŞİRKETLER TEŞVİK EDİLECEK

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten şirketler, fazla enerjiyi daha düşük maliyetle üretebilmek için özellikle kapasite artışı, hibrit üretim tesisi ve yeniden güçlendirme yatırımları gibi çok konularda araştırma-geliştirme faaliyetleri yapıyor. Mevcut tesislerin kapasite artışları ve hibrit uygulamalar, sadece birim alanda daha fazla enerji üretilmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda enerjinin en uygun maliyetle üretilmesini de mümkün kılıyor. Bu yatırımların hızla ekonomiye kazandırılması için idari izin süreçlerini kolaylaştırıcı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, yatırımların hızlıca hayata geçirilmesini sağlayacak.

Özellikle ön ve kesin izin süreçlerinde kurumların aynı proje için pek çok kez farklı kamu kuruluşlarının görüşlerini alması sıkıntıya sebep oluyor. Bu sorunların çözümü için uygulanması düşünülen düzenlemeyle, izinlerin direk merkezi idarenin görüşlerine sunulması, hem bölgelerde hem de merkezi idarede komisyonlar kurulmak suretiyle süreçlerin iyileştirmesi planlanıyor.

PLANLAMA 12 YILA GÖRE YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın planlamasına göre süreç, 2035 yılına kadar bir program olarak açıklanacak. Bütün yatırımcılar, Türkiye’ye ekipman fabrikası, panel fabrikası kurmak isteyen veya Türkiye'de sadece enerji kısmında yatırımcı olmak isteyen herkes, öngörülebilir bir şekilde 10 yılı, 12 yılı görmüş olarak bu yatırımlara girebilecek. Bu arada Türkiye’nin 2024 Ağustos ayı elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı %40’a ulaşırken, güneş enerjisinin payı toplam elektrik üretiminin yaklaşık 10,31’ine ulaştı.







