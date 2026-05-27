Yerel üretim teknolojiyle küreselleşti

Türk Telekom’un “Dijitalde Hayat Kolay” projesiyle eğitim, mentörlük ve hibe desteği alan kadın girişimciler, yerel üretimlerini yurt dışı pazarlara taşımaya başladı. Proje kapsamında 2019'dan bugüne 50 binden fazla kadına eğitim ve 50 girişime iş geliştirme desteği verildi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Anadolu girişimcisinin aldığı eğitimlerle dijital dünyada görünür hale geldiğini ve üretim kapasitesini artırdığını söyledi.
Türk Telekom'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü "Dijitalde Hayat Kolay" projesi kapsamında eğitim, mentörlük ve hibe desteği alan girişimci kadınlar, yerel üretimlerini ve teknoloji çözümlerini dünya pazarlarına taşımaya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-ticaret, yapay zeka ve dijital pazarlama alanlarında kendilerini geliştiren girişimciler, Belçika'dan Avusturya'ya, Amerika'dan küresel teknoloji şirketlerine uzanan başarı hikayeleriyle dikkati çekiyor. Bugüne kadar 50 bini aşkın kadına eğitim verilen ve 50 girişime iş geliştirme desteği sağlanan proje kapsamında, bu yıl da 15 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.
50 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞILDI
Türk Telekom'un 2019'dan bu yana yürüttüğü çalışma kapsamında 50 bini aşkın kadına ulaşılırken, kadınlar dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik hayatta daha aktif rol alıyor. Kırsalda ürettikleri lavanta ürünlerini Avrupa'ya ihraç edenlerden, geliştirdikleri yapay zeka çözümlerini global şirketlere sunanlara kadar farklı sektörlerden birçok kadın, aldıkları eğitim, mentörlük ve hibe desteğiyle faaliyet alanlarını genişletiyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'ye Değer" vizyonlarıyla ülkenin dijital dönüşümünde öne çıkarken, teknolojiyi yalnızca bir araç değil, toplumsal fayda ve ekonomik değer üreten bir güç olarak gördüklerini belirtti.
Sürdürülebilir kalkınmayı desteklediklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: "Anadolu'daki girişimcimizin, aldığı eğitimlerle dijital dünyada görünür hale gelerek ve aldıkları hibeyle üretim kapasitesini artırarak, Belçika'dan Avusturya'ya, Amerika'dan küresel teknoloji devlerine kadar uzanan bir ihracat ağı kurması, ülkemizin dijital ekonomideki potansiyelini gözler önüne seriyor. Kadınların dijital dünyada fırsatları değerlendirerek daha rekabetçi ve iş modelleri kurmalarını destekleyerek, değerlerimizi sınırların ötesine taşımaya devam edeceğiz."
HİBEYLE ABD PAZARINA GİRDİ
- Cezy & Pepcubes markasının kurucusu Selen Canoğulları, Adana'da şekersiz ve yüzde 100 doğal hammaddelerden üretilen havuç bazlı atıştırmalıklar geliştirdiğini aktardı. Canoğulları, ürünlerini ulusal zincir marketlerde ve sonra ABD pazarına açıldıklarını belirterek, "Aldığımız hibeyle ambalajlarımızı uluslararası standartlarda yeniledik ve Amerika pazarına girdik. Kanada ve Avrupa ülkeleri ile de görüşmelere başladık" ifadelerini kullandı. Büruz markasının kurucusu Pelin Begüm Karadağ, Tekirdağ'da coğrafi işaretli "karacakılavuz dokuması"nı modern tasarımlarla yeniden yorumlayarak yerel dokuma aracılığıyla kadınlara istihdam sağladıklarını ve yeni ustalar yetiştirdiklerini vurguladı.
ENGELLİ İSTİHDAMINA KATKI
- ES Kariyer adlı sosyal girişimin kurucusu Esra Odabaşı da engelli bireylerle kurumları yetkinlik bazlı eşleştiren yapay zeka destekli yetenek havuzu geliştirdiklerini ve sistemin uluslararası teknoloji firmalarına istihdam çözümleri sunduğunu aktardı. Odabaşı, "Yetenek bazlı eşleştirme havuzu olan PowerPool'u kurduk, böylece daha hızlı bir şekilde doğru işe doğru engelli istihdam kaynağını yönlendirebiliyoruz. Bugün küresel teknoloji devlerine çözüm üretebilmemizin arkasında bu dijital güç yatıyor" dedi. SS Kilim Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucusu Nezahat Hıdır ise iş gücüne katılamayan ve engelli çocuğu olan kadınlara evde üretim imkanı sunduklarını belirtti.