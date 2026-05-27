Yerel üretim teknolojiyle küreselleşti

ES Kariyer adlı sosyal girişimin kurucusu Esra Odabaşı da engelli bireylerle kurumları yetkinlik bazlı eşleştiren yapay zeka destekli yetenek havuzu geliştirdiklerini ve sistemin uluslararası teknoloji firmalarına istihdam çözümleri sunduğunu aktardı. Odabaşı, "Yetenek bazlı eşleştirme havuzu olan PowerPool'u kurduk, böylece daha hızlı bir şekilde doğru işe doğru engelli istihdam kaynağını yönlendirebiliyoruz. Bugün küresel teknoloji devlerine çözüm üretebilmemizin arkasında bu dijital güç yatıyor" dedi. SS Kilim Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucusu Nezahat Hıdır ise iş gücüne katılamayan ve engelli çocuğu olan kadınlara evde üretim imkanı sunduklarını belirtti.