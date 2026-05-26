Müzecilik ihracatını başlattı

Astel Şirketler Grubu’nun teknoloji birikimi üzerine kurulan DEM Müzecilik, klasik müzecilik anlayışının ötesine geçerek “deneyim müzeciliği” modeli geliştiriyor. Şirket; içerik üretimi, mimari tasarım, teknoloji entegrasyonu ve operasyon yönetimini tek çatı altında birleştirerek kültür-sanat alanında yeni nesil bir yatırım modeli oluşturuyor. Temmuz 2023’te açılan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, 19 milyon avro yatırımla hayata geçiren şirket, Ağustos 2023’te açılan Efes Deneyim Müzesi için yaklaşık 26 milyon avro yatırım yaptı.

YILDA 10 MİLYON ZİYARETÇİYE HİZMET

Şirket, bu projelerle birlikte yalnızca teknoloji altyapısı değil, operasyon yönetimi alanında da büyüme sağladı. 2024 itibarıyla ziyaret alanı yatırımlarına başlayan DEM Müzecilik, bugün Türkiye’de müze ve cami operasyonları kapsamında yılda 10 milyonu aşkın ziyaretçiye hizmet veriyor. DEM Müzecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uğur Esin, müzeciliği yalnızca sergileme faaliyetinden ibaret görmediklerini belirterek, “Biz müze yapmıyoruz, deneyim tasarlıyoruz. Tarihi yalnızca sergilemiyor, hikâyesini görünür kılıyor ve ziyaretçiye yaşatıyoruz” dedi. Deneyim müzeciliğinin küresel ölçekte hızla büyüyen bir ekonomi oluşturduğunu belirten Esin, “Deneyim ekonomisi artık yalnızca kültür-sanat alanını değil; turizmden perakendeye, konaklamadan eğlence sektörüne kadar çok geniş bir alanı etkiliyor” diye konuştu.

KAYIP UYGURLIKLARI LONDRA’YA TAŞIDI

Şirketin en büyük uluslararası yatırımı ise İngiltere’de gerçekleşiyor. DEM Müzecilik, Londra’nın önemli deneyim alanlarından Immerse LDN’da “Kayıp Uygarlıklar” temalı yeni bir proje hazırlıyor. Yaklaşık 28 milyon sterlinlik yatırımla hayata geçirilecek proje; Göbeklitepe, Babil, Mısır, Maya ve Rapa Nui uygarlıklarını çok duyulu deneyim teknolojileriyle ziyaretçilere sunacak. 25 dilde sesli rehber desteğiyle tasarlanan proje, özellikle uluslararası turistleri hedefliyor.

Sırada Japonya, Çin ve ABD var

DEM Müzecilik’in büyüme planında yalnızca Londra değil, Roma yatırımı da önemli yer tutuyor. Şirket, 2027 yılı başında Kolezyum temalı yeni deneyim müzesini hayata geçirmeyi planlıyor. Kolezyum’un yakın çevresinde konumlanacak proje, Roma İmparatorluğu dönemini ileri teknoloji destekli anlatımlarla ziyaretçilere sunacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kolezyum’un yalnızca 2024 yılında yaklaşık 14,7 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Şirket, Roma yatırımıyla küresel marka değerini artırmayı hedefliyor. Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında Japonya, Çin ve ABD pazarlarına açılmak da bulunuyor.

İbrahim Acar, Mehmet Uğur Esin.

Türkiye için yeni bir gelir kalemi

Genel Müdür Uğur Esin’e göre kültür ihracatı yalnızca ekonomik gelir anlamına gelmiyor. “Biz bunu Türkiye’nin entelektüel üretim gücünü dünyaya taşıyan bir alan olarak görüyoruz. Asıl hedefimiz geliştirdiğimiz anlatım modelinin küresel ölçekte karşılık bulmasıdır” diyen Esin, deneyim müzeciliğinin Türkiye için yeni bir ihracat kalemi oluşturabileceğini söyledi. Şirketin projelerinde yaklaşık 250 kişilik disiplinler arası ekipler görev yapıyor. Teknoloji uzmanlarından tarihçilere, mimarlardan içerik üreticilerine kadar farklı alanlardan profesyonellerin yer aldığı şirket, aynı zamanda nitelikli istihdam oluşturuyor.







