Mahalle esnafının rafları artık sadece kendi işiyle sınırlı değil. Kuaförde kahve, emlakçıda salça, kırtasiyede zeytinyağı satılması yeni bir alışkanlığa dönüşürken, uzmanlar denetim dışı kalan ürünler konusunda uyarıyor. Özellikle kaynağı belirsiz, etiketsiz ya da uygun koşullarda saklanmayan gıdaların tüketici açısından ciddi risk taşıdığı belirtiliyor.
Kuaförde zeytinyağı, kırtasiyede kahve, emlakçıda salça, fırında elektronik sigara ve dahası. Son dönemde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bazı esnafın kendi iş kolu dışında ürün satışına yöneldiği görülüyor. Artan kira, enerji ve personel giderleri nedeniyle ek gelir arayışına girenler, dükkânlarının bir bölümünü adeta mini markete dönüştürüyor. Özellikle ‘organik zeytin’, ‘köy tereyağı’, ‘ev yapımı mantı’, ‘Bitlis balı’ gibi ilanları vitrinlerde görebilirsiniz.
KONTROLSÜZ SATIŞ RİSKİ YÜKSEK
Özellikle küçük işletmelerde yaygınlaşan bu tablo, hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri açısından yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Kuaför, emlakçı veya berber gibi işletmelerin ana faaliyetleri dışında ürün satmasında yasal bir engel yok. Ancak asıl sorun bunların denetiminde yaşanıyor. Bazı kuaförlerde kahve ve paketli gıda satışı yapılırken, kırtasiyelerde zeytinyağı, reçel ve salça gibi ürünler raflarda yer almaya başladı. Esnaf, bu yöntemin 'ayakta kalma mücadelesi' olduğunu savunurken; kontrolsüz satışların ciddi riskler taşıdığı konusu sıkça gündeme geliyor.
TARİHİ GEÇMİŞ VE TAĞŞİŞLİ ÜRÜNÜN SATILMA RİSKİ VAR
Gıda güvenliği uzmanlarına göre, faaliyet alanı dışında satış yapanların büyük bölümünde uygun saklama koşulları konusunda soru işaretleri bulunuyor. Önemli bir bölümü ise, bu alandaki yetki karmaşasından yararlanıyor. Salça satan bir berberin Tarım Bakanlığı yetkililerince denetlenemeyeceği gerçeğine dikkat çekiliyor. Bir kırtasiyeden alınan zeytinyağının son kullanma tarihinin nasıl ve kimler tarafından kontrol edileceği sorusu yöneltiliyor. Ayrıca etiketsiz gıdada tağşiş riski de vurgulanıyor. Özellikle zeytinyağı, bal ve salça gibi ürünlerde sahtecilik ve düşük kaliteli içerik ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
BERBER DEĞİL MİNİ MARKET
- Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu tarz işletmelerin ana faaliyetleri dışında ürün satmasının yasal bir engeli bulunmadığını söyledi. Ağaoğlu, “Faturalandırarak satabilirler. Ancak, tüketici ürünün faturasını alsın. Fahiş fiyata dikkat etsin. Burada fiyatlar biraz daha yukarı olabilir” dedi. Söz konusu ürünlerin ne kadar kayıt altında olduğu ve düzenli denetime girip girmediği de merak ediliyor. Anlayacağınız son zamanlarda, bizim küçük esnafta 'Ne iş olsa yaparım abi' felsefesi hakim.