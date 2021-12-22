Ekonomi Yeşil ekonomiye nitelikli iş gücü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil ekonomiye nitelikli iş gücü

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2022’de ‘yeşil kalkınma’ ve ‘yeşil ekonomi’ çalışmalarında dünyada ilk kez yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve güneş enerjisi alanında Türkiye’de nitelikli iş gücünü yetiştirmek için sınav ve belgelendirme merkezleri kuracak.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Yeşil ekonomiye nitelikli iş gücü
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Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak yeşil kalkınma devrimine start veren Türkiye, nitelikli iş gücü için de harekete geçti. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması ile Türkiye’ye sağlanacak 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemede, yeşil organize sanayi bölgeleri, akıllı tarım ve suyun korunmasında kullanılacak.

Sağlanan finansmanla iklim değişikliğiyle mücadele daha etkin şekilde yürütülecek. Enerjiden tarıma, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe ‘yeşil kalkınmayı’ destekleyerek Türkiye’yi, onayladığı İklim Anlaşması hedefleri kapsamında 2053’de sıfır emisyon hedefine taşıyacak. Sürdürülebilir bir ekonomi, yeşil kalkınma ve yeşil üretim için bu kaynak 3 sene içinde kullanacak. Buna göre, 2053 yılına gelindiğinde Türkiye, net sıfır emisyona ulaşan, karbon nötr bir ülke olmayı hedefliyor.

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HEDEFE UYGUN PLANLANACAK

Türkiye’nin, Paris Anlaşması’nı onaylamasının ardından emisyon azaltımına yönelik yeni hedefler çerçevesinde eylem planları hazırlanıyor. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında tüm sektörlerde atılacak adımların belirlenen hedeflere uygun şekilde planlanması gereken bir dönem başladı.

Yeşil devrim olarak tanımlanan bu yeni dönem ile Türkiye’nin milli gelirinin artması, yeni istihdam alanlarının oluşması, çevreci ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir sanayinin oluşması öngörülüyor.

Türkiye’nin bu hedefi kapsamında yeni istihdam alanı oluşturmak ve yeşil kalkınmaya katkı sağlamak için Mesleki Yeterlilik Kurumu da 2022 yılında yeşil kalkınma ve yeşil ekonomi çalışmalarında yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve güneş enerjisi alanında dünyada ilk kez Türkiye’de nitelikli iş gücünü yetiştirmek için sınav ve belgelendirme merkezleri kuracak. İleriki zamanlarda da belgelendirilecek yeni işgücü kamuoyuna duyuracak.

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