Yeşil Yol'a 11 yılda bir milyar TL: Yayla Koridoru'nun yüzde 80'i tamam

Yayla Koridoru ya da Yeşil Yol Projesi olarak bilinen Doğu Karadeniz turizmini güçlendirmeyi amaçlayan plana, 2013 yılından bu yana toplamda 1 milyar 21 milyon 2 bin 676 lira harcandı. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Tokat illerinin yayla ve doğa turizmi merkezlerini birbirine bağlamak üzere geliştirilen yol çalışmasının yüzde 80'ini tamamlandı. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi için bu yıl 1 milyar 260 milyon liralık ödenek sağlandı. Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelini açığa çıkarmak için 9 ilin önemli yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi'ne ise 2025 yılı için 450 milyon liralık ödenek ayrılması öngörüldü. Öte yandan Yeşil Yol Projesi'nin de yer aldığı ana plan olan Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi için 2025 yılında tahsis edilen ödenek 1 milyar 18 milyon lirayı geçti. Bu ödenek içinde Yeşil Yol Projesi'nin bulunduğu turizm ve kültür kalemine aktarılan toplam meblağ 474 milyon lira olarak öngörüldü.