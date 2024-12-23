Yeşil Yol'a 11 yılda bir milyar TL: Yayla Koridoru'nun yüzde 80'i tamam

Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Tokat illerinin yayla ve doğa turizmi merkezlerini birbirine bağlamak üzere geliştirilen yol çalışmasının yüzde 80'ini tamamlandı.
Yayla Koridoru ya da Yeşil Yol Projesi olarak bilinen Doğu Karadeniz turizmini güçlendirmeyi amaçlayan plana, 2013 yılından bu yana toplamda 1 milyar 21 milyon 2 bin 676 lira harcandı. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Tokat illerinin yayla ve doğa turizmi merkezlerini birbirine bağlamak üzere geliştirilen yol çalışmasının yüzde 80'ini tamamlandı. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi için bu yıl 1 milyar 260 milyon liralık ödenek sağlandı. Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelini açığa çıkarmak için 9 ilin önemli yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi'ne ise 2025 yılı için 450 milyon liralık ödenek ayrılması öngörüldü. Öte yandan Yeşil Yol Projesi'nin de yer aldığı ana plan olan Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi için 2025 yılında tahsis edilen ödenek 1 milyar 18 milyon lirayı geçti. Bu ödenek içinde Yeşil Yol Projesi'nin bulunduğu turizm ve kültür kalemine aktarılan toplam meblağ 474 milyon lira olarak öngörüldü.
937 PROJEYE 10 MİLYAR TL KAYNAK
Yeşil Yol kapsamında toplamda yaklaşık 3 bin 110 kilometre uzunluğundaki ana hat iyileştirme çalışması başlatıldı. Yeşil Yol kapsamındaki güzergahındaki ana hattın toplam uzunluğu ise 4 bin 622 kilometre. Proje kapsamındaki 2 bin 864 kilometrelik tali yolunsa bin 397 kilometresi tamamlandı. Ana güzergahın üzerindeki bakım ve onarımı gerçekleştirilen yol uzunluğuysa 558 kilometreyi buldu. Stabilize çalışmaları yol uzunluğu 268 kilometreyi, beton yol çalışması tamamlanan alansa 254 kilometreyi gördü. Yolun 400 kilometrelik alanında asfalt döküm çalışması tamamlandı. 33 kilometre parke çalışması olarak gerçekleştirildi. 15 köprü de tamamlandı. Öte yandan DOKAP bünyesindeki 937 projeye son 13 yılda yaklaşık 10 milyar TL kaynak aktarıldı.