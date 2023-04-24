YOTEL İstanbul dünyanın en büyüğü

YOTEL İstanbul Oteli.
Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı oteline de ev sahipliği yapıyor. İstanbul Havalimanı’nda faaliyette bulunan 451 odalı otel, uyarlanabilir modern tasarımı ve teknoloji ile misafir deneyimine odaklanmış yaklaşımıyla dikkat çekiyor. YOTEL İstanbul Oteli’nin Genel Müdürü Ali Sarı, önceliklerinin misafir memnuniyeti olduğunu söylerken, “Teknolojiyi daha verimli kullanarak, dijitalleşme yolunda büyük adımlar atmak istiyoruz. Misafirlerimize ihtiyaç duydukları her şeyi sunuyoruz. Misyonumuz, insanlar, teknoloji ve tasarım aracılığıyla ağırlama dünyasının düzenini değiştirmek” dedi.
İSTANBUL HAVALİMANI SÜPER BİR LOKASYON
“İstanbul Havalimanı hizmet bakımından süper bir lokasyon” diyen Ali Sarı, “Bir yerden bir yere seyahat ederken alışveriş yapabileceğiniz bir yer. Dünyanın en ünlü markaları, restoranları burada hizmet veriyor” diye konuştu. YOTEL’in Türkiye konusunda çok heyecanlı olduğuna vurgu yapan Sarı, “Türkiye’de büyük fırsatların olduğunu düşünüyoruz. YOTEL’in yeni nesil hizmet anlayışı, Türk yatırımcılara tecrübe etmedikleri bir iş modeli sunuyor” ifadelerini kullandı.