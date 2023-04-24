YOTEL İstanbul dünyanın en büyüğü

İstanbul Finans Merkezi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımlarıyla açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Göz bebeğimiz İstanbul’u dünya ekonomisinin merkezi yapacak İstanbul Finans Merkezi'mizi bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile açıyoruz. 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul’umuzu finansta da en üst lige taşıyacak.'' notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile hem finans merkezini tanıttı hem de açılışı müjdeledi.