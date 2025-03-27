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Yükseliş sürüyor: Altının gramı ne kadar oldu?

Yükseliş sürüyor: Altının gramı ne kadar oldu?

10:4527/03/2025, Perşembe
AA
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Altının gramı 3 bin 702 liradan işlem görüyor.
Altının gramı 3 bin 702 liradan işlem görüyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 702 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar/TL paritesindeki sınırlı harekete paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 689 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 702 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 3 bin 30 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı yeni tarife adımları küresel çapta risk algısını yükselterek, güvenli liman varlıklara olan talebi artırıyor.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 50 dolar seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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#Altının ons fiyatı
#Piyasalar

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