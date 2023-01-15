Yüzüncü yılda 400’üncü uçak: THY 20 yılda uçak sayısını 6 kat artırdı

Son 20 yılda yaptığı yatırımlarla havacılıkta bir üst lige yükselen Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir giriş yaptı. Milli bayrak taşıyıcısı THY; yolcu sayısından, son teknoloji filosuna, kargodan, yeni açtığı destinasyonlara kadar tüm dünyada adından söz ettiriyor. 20 Mayıs 1933'te Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı “Devlet Hava Yolları İşletmesi” olarak kurulan Türk Hava Yolları, bugün 263’ü dar gövde, 110'u geniş gövde ve 20'si kargo uçağı olmak üzere 393 uçaklı filoya sahip.

129 ÜLKE 342 NOKTAYA UÇUŞ

Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan THY, aradan geçen sürede global bir marka haline geldi. 129 ülkede 342 nokta ile dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan hava yolu oldu. Son 20 yılda yaptıkları yatırımlarla küresel havacılık endüstrisinde dikkat çeken bir yükseliş yakaladıklarını belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “THY olarak 2003 yılında 53 Ülke 104 şehir ve 106 noktaya uçmakta idik. Yaptığımız kapasite genişlemeleri ile şu an uçuş ağımızda 129 ülke, 337 şehir ve 342 nokta bulunuyor. Bu ağ ile dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak büyümeye devam ediyoruz” dedi.

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110 UÇAĞIMIZ GENİŞ GÖVDELİ

Ahmet Bolat.

Türkiye vizyonu ve yüzyılı kapsamında uçak alımında da ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Bolat, “Son 20 yıllık süreçte filomuzu 6 katına çıkardık. 2003 yılındaki 65 uçaklık filodan bugün 393 uçaktan oluşan dünyanın en büyük 9’uncu filosunu yönetir hale geldik. 2003 yılında 65 uçaklık filonun yalnızca 12 adedi geniş gövdeli iken bugün geniş gövde uçak sayımızı 9 kattan fazla artırarak 110’a çıkardık. Böylece son 20 yıllık süreçte filomuzu 6 katına çıkardık. Büyüme ve ivmeyle dünyaya açılma stratejimiz kapsamında hızla yaptığımız uçak temin yatırımlarımızla 2006 yılında 100’üncü; 2012 yılında 200’üncü; 2016 yılında 300’üncü uçağımızı teslim aldık. Cumhuriyetimizin 100. yılında ise 400’üncü uçağımızı teslim almış olacağız” bilgisini verdi.

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GENÇ VE ÇEVRECİ BİR FİLOYA SAHİBİZ

Performans olarak düşük uçakları filodan çıkararak yakıt verimliliği yüksek, çevreci ve daha yüksek kapasiteli uçaklarla büyüdüklerine vurgu yapan Bolat, “Yeni uçakları teslim aldıkça ve operasyonel ömrünü tamamlayan uçaklarımız filodan çıktıkça hem bu oranı yükselteceğiz hem de filo yaşımızı düşüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

2022’DE 71,8 MİLYON YOLCU TAŞIDIK

Taşıdıkları yolcu sayısını artırmaya yoğunlaşacaklarını ifade eden Bolat, Türk Hava Yolları’nın; 2003’te 10,4 milyon yolcuya hizmet verirken, 2009-2019 yılları arasında dünya ortalamasından 2,3 kat daha hızlı büyüyerek 2019’da 74,3 milyon yolcuyu ağırladıklarına dikkat çekti. Bolat, şöyle devam etti: “2020 ve 2021 yıllarında network taşıyıcıları arasında Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olduk. 2021 yılında 44,8 milyon yolcu taşıdık. 2022 yılında ise 71,8 milyon yolcu taşıyarak 2019 seviyesinin %96,7’sine ulaştık.”

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SMARTİST İLE KARGODA HEDEF BÜYÜTÜYOR

Kargo taşımacılığında pazara yön veren bir konuma geldiklerini de belirten Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, “2003 yılında taşıdığımız 122 bin 822 ton kargo ve posta, yıllar içinde katlanarak 2022 yıl sonunda 21 kargo uçağı ile 1 milyon 678 bin 953 tona ulaştı. Kargo taşımacılığında 43’üncü sıradan 5’inci sıraya yükseldik. Son yıllardaki en büyük kargo yatırımımız olan SMARTIST tesisimiz yıllık 2 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip. 2’inci faz tamamlandığında ise yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitemiz olacak. Yaptığımız yatırımlar ve teknolojik iyileştirmeler ile gelecekte de sektörde öncü hava kargo şirketlerinden biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

20 YILDA 55 BİN YENİ İSTİHDAM

Bolat, “Türk Hava Yolları olarak son 20 yıllık süreçte ülkemiz bayrak taşıyıcısı olma sorumluluğu ile büyürken aynı zamanda ülkemiz kalkınma süreci ve istihdamına da önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. 2003 yılında 10 bin 239 olan çalışan sayımız 20 yıllık süreçte 29,6 bini ana marka olmak üzere iştiraklerimizle ile birlikte 65 bini aşmıştır. Bugün gerek uçak başına düşen personel sayısında gerekse yolcu başına düşen personel sayısında, personel verimliliği anlamında 20 yıl öncesine göre çok yol kat ettik. Bununla birlikte büyük titizlikle yürüttüğümüz işe alım süreçleri ile artık sadece dışarıdan pilot alımı sağlamıyor, pilot adaylarımızı kendimiz yetiştirerek de ailemize dahil ediyoruz” dedi.

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YILLARDIR ŞAMPİYONLARI TAŞIYOR

Türk Hava Yolları, 2022 yılından itibaren uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi ve ilk havayolu sponsoru oldu. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu prestijli iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin 10 Haziran 2023’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. THY, 2010 yılından beri Avrupa basketbolunun takımlar düzeyindeki en seçkin organizasyonu olan EuroLeague’in de isim sponsoru.

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