Zincir marketlerden 'fahiş fiyat' savunması: Salgın maliyetlerine dikkat çektiler

Rekabet Kurulu, salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı. Bloomberg HT'nin haberine göre; Savunmada raf fiyatını belirleyen temel unsurların alıcı fiyatları, rekabet ve brüt kâr marjı olduğu, bu unsurlar dikkate alındığında fiyat geçişlerinin piyasa gerçekleriyle uyumlu olduğu belirtildi.

Savunmalarda sektör temsilcileri salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekti. Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtti.

EKONOMİ Beş büyük zincir markete fahiş fiyat denetlemesi

İlave istihdam, hijyen ürünlerinin alımı, ek servis araçları kullanımı ve Covid-19 kısıtlamaları kapsamında son kullanım tarihli meyve, sebze ve tavuk gibi ürünlerin yönetim maliyeti gibi işletme giderlerinin de ek maliyetler getirdiği ifade edildi.

OYNAT 00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda '2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak, raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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BEŞ ZİNCİR MARKET İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları hakkında yaptığı bir açıklamada, "Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" ifadelerini kullanmış, ardından 5 zincir markette incelemeler başlatılmıştı.

Ticaret Bakanlığı da, 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Müfettişleri görevlendirildiğini açıklamıştı.

EKONOMİ Fahiş fiyata şikayet yağdı