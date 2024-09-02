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Ekonomi

Zombi şirket iddiasına rakamlarla yanıt

Uğur Duyan
04:00 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:53 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Muhalefetin IMF verileri üzerinden güdeme sokmaya çalıştığı zombi şirket iddiaları TBMM'nin gündeminde. Zombi şirket iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve kısa zaman içinde güncellenecek verilerle ülke genelindeki şirket ve ticari işletmelerin durumunun ortaya konacağı bildirildi.

1,5 MİLYON ŞİRKET BİLGİSİ GÜNCELLENİYOR

Bu kapsamda, ilgili şirketler konusundaki iddialara rakamlarla yanıt verilecek. Riskli, verimsiz, çoğunlukla borç ve teşvikler sayesinde ayakta kalabilen şirket anlamına gelen zombi şirket kavramını, Türkiye gündemine taşıyan IMF raporu oldu. IMF raporunda, en çok zombi şirketin Türkiye'de olduğu iddia edildi.Öte yandan, Ticaret Bakanlığı'nın TBMM'ye gönderdiği bilgi notunda ise ülke genelinde faaliyet gösteren 1,5 milyon şirket ile 600 bini aşkın ticari işletmenin finansal durum tablolarının yakın zamanda hayata geçirileceği bilgisine yer verildi. Vergi reformu ile enflasyon düzeltmesi çerçevesinde güncelleneceğini ifade edildi.

1 KAPANDI 4 AÇILDI

Bilgi notunda, bu güncelleme çerçevesinde IMF raporunda iddia edildiği üzere Türkiye'de zombi şirketlerin olmadığının verilerle ortaya koyulacağı ifade edildi. Bilgi notunda, 2024 yılının ilk altı ayında ülkemizde kapanan her 1 şirkete karşılık 4 yeni şirket kurulduğu belirtidi.



#Zombi Şirket
#Ekonomi
#IMF
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