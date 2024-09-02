Zombi şirket iddiasına rakamlarla yanıt

Bu kapsamda, ilgili şirketler konusundaki iddialara rakamlarla yanıt verilecek. Riskli, verimsiz, çoğunlukla borç ve teşvikler sayesinde ayakta kalabilen şirket anlamına gelen zombi şirket kavramını, Türkiye gündemine taşıyan IMF raporu oldu. IMF raporunda, en çok zombi şirketin Türkiye'de olduğu iddia edildi.Öte yandan, Ticaret Bakanlığı'nın TBMM'ye gönderdiği bilgi notunda ise ülke genelinde faaliyet gösteren 1,5 milyon şirket ile 600 bini aşkın ticari işletmenin finansal durum tablolarının yakın zamanda hayata geçirileceği bilgisine yer verildi. Vergi reformu ile enflasyon düzeltmesi çerçevesinde güncelleneceğini ifade edildi.