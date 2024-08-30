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Ekonomi

Ağustos ayı enflasyonu kaç olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması aylık yüzde 2,64, yıllık ise yüzde 52,20 olarak belirlendi.

11:59 - 30/08/2024 Friday
AA
Arşiv
Arşiv

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmiş ve yıllık yüzde 61,78'e gerilemişti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri öncesinde ise yapılan anketlerin sonuçları yayınlanmaya başladı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi, 11 ekonomist katılımıyla sonuçlandı.


Ağustosta enflasyonun aylık yüzde 2,64 artması bekleniyor


Ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.


Aylık enflasyon beklentileri yüzde 2,21 ve yüzde 3,10 aralığında


Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.


Yıllık enflasyon beklentisi: Yüzde 52,20


Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.


2024 Sonu beklentisi: Yüzde 42,84


Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.


Ay ay 2024 enflasyonu


2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

#enflasyon
#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
#ekonomi
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