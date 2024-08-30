Ağustos ayı enflasyonu kaç olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmiş ve yıllık yüzde 61,78'e gerilemişti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi, 11 ekonomist katılımıyla sonuçlandı.
Ağustosta enflasyonun aylık yüzde 2,64 artması bekleniyor
Ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.
Aylık enflasyon beklentileri yüzde 2,21 ve yüzde 3,10 aralığında
Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.
Yıllık enflasyon beklentisi: Yüzde 52,20
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.
2024 Sonu beklentisi: Yüzde 42,84
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.