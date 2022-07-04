GSS primi ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı ile değişen GSS prim ücreti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret Temmuz zammını açıklamasının ardından birçok gelir, sosyal destek kalemi de arttı. İşsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri de yükseldi. Peki, GSS prim ne kadar oldu 2022?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTTI?

Asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu detaylara yer verdi:

"Bakanlığımız talimatımızla komisyonu topladı. Bakanlığımızın görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışmada yeni rakam belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."

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GSS PRİM NE KADAR OLDU 2022?

Hane içindeki ortalama geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişiler, sigortalı değillerse kendi primlerini ödeyerek, Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) oluyor. Buradaki prim tutarı da brüt asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Yılın başında 150 lira olarak saptanan GSS primleri artışla 194 TL’ye çıktı.

OTOMATİK BES NE KADAR OLDU?

Otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik sisteminde de en düşük prim oranı arttı. Çalışanların prime esas kazançlarının yüzde 3’ü prim olarak aktarılıyor. Artışla birlikte bu rakam sene sonuna kadar 194 TL olacak.

GSS NEDİR?

GSS borç sorgulama ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen yada ödenmeyen Prim borçlarının kontrolü anlamına gelmektedir.

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