En İyi Kedi Mamaları

Kedi sahipleri ise kaliteli mamaları en iyi kedi mamaları diye adlandırmaktadır. En iyi kedi maması markaları da Proplan, Royal Canin, Hills gibi süper premium sınıfında yer alan mamalardır.

Kedi Maması Nasıl Seçilir?

Öncelikle kaliteli bir mama almadan ziyade kedi mamasının nasıl seçilmesi gerektiği hakkında bilginiz olmalıdır. Kedi mama çeşitleri genel özelliklerine göre ve vücut ağırlıklarına göre 3’e ayrılmaktadır. Yaş gruplarına göre yavru, yetişkin ve yaşlı kediler olarak gruplandırılmıştırlardır. Bir sonraki aşamada kedi maması seçerken kedilerin ağırlıkları baz alınır. Fakat hareketsiz ve fazla kilolu bir kediye sahipseniz light mamaları tercih etmelisiniz. Kedininizin cinsiyeti ve kısırlık durumuna göre de mama seçimi sağlıklı beslenme faktörlerinin başında gelmektedir. Peki evcil hayvanınız için en iyi kedi maması markası nasıl seçilir?

Proplan Kedi Maması

Proplan mama kaliteli mama markalarından biridir. Sadece kaliteli ham maddelerden değil aynı zamanda lezzetli ürünlerden üretilen bir markadır. Proplan mama her yaştan, her kilodan ve her ırktan kediler için mama üretmektedir. Proplan kedi maması ile beslenen kedilerin bağışıklıkları güçlü, deri ve tüy sağlıkları da oldukça iyi durumda olur. Bu yüzden dünyaca ünlü bir marka olan proplan’ı tercih ettiğinizde sizin de kedinizin gelişimi ve bağışıklığı kuvvetli olur.

Royal Canin Kedi Maması

Royal canin, 1967 yılından beri hizmet veren bir markadır. Kedi ve köpeklerin doğru ve kaliteli beslenmesi için özel formüllerde üretim yapmaktadır. Royal canin aynı zamanda hastalıklardan korunma amaçlı da önceliyici beslenme formülleriyle de ön plana çıkmaktadır. Royal canin kedilerin için de mama üretirken diğer markalarda olduğu gibi yaş gruplarının yanı sıra ırklara özel Royal Canin kedi mamasını da üretmektedir. Böylelikle genetikten kaynaklı olan hastalıkları önlemeye yardım eder. Bu yüzden oldukça kaliteli ve tercih edilen mama markalarından biridir.

Hills Kedi Maması

Hills mama 80 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini evcil hayvanların sağlığı ve beslenmesi adına adamış bir markadır. Öyle ki Hills markası veteriner hekimlerin de kendi evcil hayvanları için kullandığı mamalardan biridir. Bu bakımdan hills mama dünyaca ünlü kedi ve köpek maması üreticisidir. Sütten kesilen yavrular için direkt olarak hills yavru kedi maması kullanabilirsiniz. 1 yaşında kadar hills yavru kedi maması kullandıktan sonra yetişkinlik dönemlerinde yetişkin kediler için üretilmiş formunu kullanmalısınız. Hills mama aynı zamanda yaşlı kediler için de ayrı formülde mama üretimi yapmaktadır. Hills mama kısırlaştırılmış, light gibi formlarıyla da kedilerin ihtiyaçlarına cevap verir niteliktedir.